Un hostel cápsula con 260 camas ocupará el lugar del antiguo restaurante senegalés Baobab en Lavapiés

El modelo de hotel barato, que ha triunfado en los últimos años en nuestra ciudad, llega al corazón de Lavapiés para sustituir al característico esquinazo en el entorno de la plaza de Nelson Mandela
Una pena, Lavapiés ya está conquistado por turistas idiotas. Tanta criminalización del inmigrante estaba claro que era por algo.
Luego los grandes inversores compran a precio de derribo, se limpia y se queda un barrio la mar de apañao.. véase chueca, tribunal, Tetuán en Madrid, el rabal en Barcelona o el cabanyal en Valencia