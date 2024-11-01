edición general
Un hostel cápsula con 260 camas ocupará el lugar del antiguo restaurante senegalés Baobab en Lavapiés

El modelo de hotel barato, que ha triunfado en los últimos años en nuestra ciudad, llega al corazón de Lavapiés para sustituir al característico esquinazo en el entorno de la plaza de Nelson Mandela

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Viví en Lavapiés justo enfrente del Baobab. Era un sitio muy económico siempre lleno de gente de infinidad de países distintos y con un ambientazo de la leche a todas horas. Era un crisol y un milagro y yo adoraba pasar las tardes de invierno al solecico de su terraza. Por eso esta noticia me duele tanto... Qué pena más grande y qué horror van a hacer.
elGude #3 elGude
#1 pero el capitalismo es lo que tiene. Seguro que esto hace que baje el alquiler de la zona al haber más oferta.

:shit:
#7 mariopg
#1 hay hijos de puta que ganan mucho dinero con estas monstruosidades
#2 drstrangelove
Creo que fui una vez, hace muchos años.

Una pena, Lavapiés ya está conquistado por turistas idiotas. Tanta criminalización del inmigrante estaba claro que era por algo.
#4 tyrrelco
#2 A ver porqué carajo crees que vienen estas mierdas, por proteger a los vecinos de toda la vida, ya te digo yo que no.
TheOneWhoKnocks #5 TheOneWhoKnocks
#2 a ver, es de primero de gentrificación, barrio obrero en zona semi céntrica o céntrica, se degrada a tope, venta de droga, yonkis que bajan el precio de la vivienda, narcopisos, inmigración a tope porque no pueden acceder a viviendas que cuesten mas en barrios mejores y la bola de nieve echa a rodar.
Luego los grandes inversores compran a precio de derribo, se limpia y se queda un barrio la mar de apañao.. véase chueca, tribunal, Tetuán en Madrid, el rabal en Barcelona o el cabanyal en Valencia
#8 mariopg
#5 eso hacen, actúan a 20-30 años
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao *
#2 Está entre el Barrio de las letras y La Latina, que ambos ya han caído por la gentrificación ( en especial el Barrio de las Letras, que se ha convertido en un sitio horroroso con ínfulas de parque temático). Además está en una localización buenísima muy cerca de Atocha y el Reina Sofía, con una arquitectura de principios del XX preciosa. Era cuestión de tiempo que le tocara...
#9 mariopg
el culpable es el turista… sí, también tú…
