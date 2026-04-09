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El hospital La Fe de València ya deriva a la privada tantas resonancias magnéticas como las que hace

El hospital La Fe de València ya deriva a la privada tantas resonancias magnéticas como las que hace

El hospital La Fe de València, el más grande de la Comunidad Valenciana, externalizó un total de 36.519 resonancias magnéticas (RM) a la sanidad privada en el año 2024. El coste total fue de 2,3 millones de euros que recayeron en un único proveedor, Ascires, quien realizó todas estas pruebas diagnósticas. El centro realizó con recursos propios, con sus equipos, un total de 41.626 pruebas del mismo tipo, es decir, solo cinco millares más de las enviadas al sector privado y por las que la Conselleria de Sanidad paga.

| etiquetas: hospital , la fe , privada , resonancias
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8 comentarios
24 5 0 K 179 actualidad
#2 detectordefalacias
Meter mierda en el sobre electoral tiene consecuencias desastrosas. Mi enhorabuena a los votantes, entre la Dana y esto os estáis luciendo pero bien bien.
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#1 candonga1
La Libertaz llegó a Valencia.
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#3 hackerman
Próximamente hará más resonancias privadas de las que realmente hay para hacer en la pública :), al tiempo.
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#6 luckyy
Mientras no llamemos a la privatización, malversación, esto no va a acabar
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ombresaco #4 ombresaco
Un poco más entendible: El hospital La Fe de València deriva a la privada la mitad de las resonancias magnéticas
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jdmf #7 jdmf
No pasa nada, ahora llegará el de Mercadona, regalará un equipo más de resonancia haciendo alarde de lo que gana sin pagar impuestos con los que se podría haber comprado otras 10 maquinas
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#8 Juantxi
Es el trabajo y negocio de los populares.
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almadepato #5 almadepato
Menuda estafa que os están colando valencianos.
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menéame