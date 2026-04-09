El hospital La Fe de València ya deriva a la privada tantas resonancias magnéticas como las que hace

El hospital La Fe de València, el más grande de la Comunidad Valenciana, externalizó un total de 36.519 resonancias magnéticas (RM) a la sanidad privada en el año 2024. El coste total fue de 2,3 millones de euros que recayeron en un único proveedor, Ascires, quien realizó todas estas pruebas diagnósticas. El centro realizó con recursos propios, con sus equipos, un total de 41.626 pruebas del mismo tipo, es decir, solo cinco millares más de las enviadas al sector privado y por las que la Conselleria de Sanidad paga.