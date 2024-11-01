Horror por agresión sexual: una joven pareja italiana es rodeada por tres migrantes que chocan contra su coche y obligan al novio a mirar mientras violan a su prometida de 18 años. [ENG]

Según la policía de Roma, un hombre fue inmovilizado y obligado a presenciar cómo unos inmigrantes que habían embestido su coche violaban a su prometida de 18 años en Italia. La pareja había aparcado en un rincón tranquilo de Tor Tre Teste, un parque situado en la zona este de la capital, para tener intimidad, minutos antes de que fueran rodeados por el grupo que atacó su vehículo.