Roma, una joven de 18 años fue violada delante de su novio en el parque Tor Tre Teste. Tres hombres fueron arrestados y se está buscando a otros dos (IT)

Una joven pareja, él, de 24 años, y ella, de 18 años, ambos italianos se vio sumida en una pesadilla. Tres hombres marroquíes arrancaron a la chica de los brazos de su novio, sacándola a rastras del coche, y uno de ellos la violó, mientras los otros sujetaban por la fuerza al joven, obligándolo a observar. La tragedia se remonta al 25 de octubre, y los atacantes han sido arrestados por dos cargos: violación en grupo y robo. Uno de los tres fue arrestado en Venecia hace dos días. Los otros dos sospechosos fueron arrestados el 28 de octubre, poca

Kantinero #8 Kantinero *
Marroquíes o magrebíes, por enésima vez , y en mi ciudad esta siendo insufrible la delincuencia que vivimos con ellos, cosa que no pasa con otros colectivos, pues si me estoy haciendo racista con esta basura de gente, ala reportenme, y SI, soy de izquierdas.
#10 Leon_Bocanegra
#8 tengo una duda, si tú vecino el marroquí, se dedica a vivir su vida , trabajar y no meterse con nadie, merece tb tu desprecio? Si la respuesta es no, no te estás haciendo racista.
Y si la respuesta es si, entenderás que ser racista es una puta gilipollez.
Fj_Bs #12 Fj_Bs
#8 La solucion no es dificil , pocos castigos hacen reicidentes , los delincuentes deben perder esa malvada valentia , que les hace sentir invulnerables , sean del origen o nacionalidad que sea ...
Sawyer76 #5 Sawyer76
Sigamos importando de eso.
ansiet #1 ansiet
Pos nada a ver que se comenta sobre las costumbres y patatas...
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
Ya vienen los multiculturales a tirar la noticia
Fj_Bs #2 Fj_Bs
El mayor castigo les vendra en una carcel comun ,,,
#3 Vamohacalmano
¿No hay forma de enviar a los tribunales a la gente que dejó entrar a estos animales o que creó las leyes que permitieron entrar y quedarse a estos animales?
Kantinero #13 Kantinero
Todo dios en mi entorno se dedica a vivir su vida, si quieres saber como acabará la cosa con esta gente, date una vuelta por Bruselas, Marsella, o Barbes en pleno corazón de Paris, por no hablar de Saint Denie o la Banliue.
Flipo cuando dicen que la gente en Marruecos es maravillosa, que nos mandan aquí, o es que ven que es tierra fértil para hacer lo que les venga en gana?
#4 Mandri20 *
La condena debería ser unánime: a los violadores se les CORTA LA PUTA POLLA. Además de pasar una buena temporada en la cárcel.
ansiet #6 ansiet
#4 Y LOS HUEVOS TAMBIEN QUE MEE Y FOLLE POR UN "TUBITO"
#7 ldoes
No hay suficientes delitos de extranjeros en España como para machacar diariamente con la xenofobia pero no pasa nada, podemos irnos a Italia, Australia o donde haga falta.
#11 fremen11
Pero en Italia no gobierna la ultraderecha?? Cómo es que hay moros en Italia????
