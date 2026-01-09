edición general
El hombre con el pene más pequeño del mundo revela lo difícil que es el sexo y sus problemas para ir al baño

Michael Phillips, que vive en el Estado de Carolina del Norte (este de Estados Unidos), reveló que su pene mide menos de 2,5 centímetros, cuando la media oscila entre 8,9 y 14,7 centímetros. El hombre se dio cuenta que las cosas no andaban bien cuando salió con una chica y ambos se desnudaron, pero la reacción de la joven al ver su miembro diminuto fue soltar una carcajada. Desde entonces, decidió renunciar a cualquier otra cita porque no puede tener relaciones sexuales y se ve obligado a hacer pis sentado.

#1 DatosOMientes
Con el frío que hace aquí ahora mismo igual le gano.
4 K 62
Pertinax #2 Pertinax *
Si mea sentado, ya me cae mejor que muchos guarretes con mayor herramienta.
4 K 59
neiviMuubs #11 neiviMuubs *
#2 de hecho en varios paises (alemania era uno de ellos) la tendencia cultural entre hombres es mear sentado. Imagino nos verán al resto como a bárbaros marranos.

No les falta razón, hay unos cuantos videos de youtube que muestran que cuando meamos en la taza, eso es un festival de microsalpicaduras.
1 K 24
Bhuvaya #14 Bhuvaya
#11 yo siempre que puedo meo sentao. Aunque, al mear en la naturaleza se aplica lo de las salpicaduras???
0 K 7
#18 mbcn
#14 Yo también, y siempre hubiera jurado que la mayoría lo hacía cuando podía, no se.
1 K 16
Cyberbob #20 Cyberbob
#18 Es más cómodo (al menos en casa propia, claro) y de paso comentas en menéame. Y salvo situaciones raras, es extraño salpicar algo que no toque.

Yo daba por hecho que la mayoría lo hacía así en su casa y se ve que no… que por algún misterio arcano del destino prefieren estar de pie y orientar la manguera… y limpiar en caso de accidente.
0 K 10
ur_quan_master #19 ur_quan_master
#14 me imagino que no es lo mismo mear sobre tierra o sobre una zarza en llamas que sobre una taza de porcelana pulida en la que el liquido va a rebotar sí o sí.
0 K 11
#12 Himnotic
Cuantos han entrado por la foto? :troll: :-D
1 K 26
#3 Pivorexico
Se sabe que coche tiene ?

por otra parte es un putadón , imagino que sera operable .
1 K 20
Ripio #8 Ripio
#3 Unas mancuernas atadas al miembrillo con un cordel.
Y poco a poco.....
0 K 20
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
#3 Pues no mucho según la noticia. Podria ganar entre 2 y 3 centímetros, dice.
0 K 12
ur_quan_master #17 ur_quan_master
#3 Es mejor dejarlo estar y buscarse su público. En temas de sexo siempre hay un roto para un descosido.
0 K 11
Ripio #6 Ripio
¿En erección 2,5 cm?
Me resulta difícil de creer.
Más que una polla es un clítoris.
0 K 20
Kantinero #10 Kantinero
#6 Más que una polla es un clítoris.

Y todavía no se ha dado cuenta
1 K 26
Lutin #7 Lutin
Se dió cuenta en el momento de ir a follar de que las cosas no andaban bien?
1 K 17
kevers #13 kevers
Eso no es un pene, es un clítoris.
0 K 12
Arzak_ #16 Arzak_
En un clítoris juguetón 8-D
0 K 11
Plumboom #5 Plumboom
Hacer pis sentado te permite echarle un buen ojo al móvil y dejar el lavabo limpio.

Para lo otro, hay operaciones. Y siempre puede ser un experto lingual y dactilar!
0 K 9
Destrozo #15 Destrozo
#5 sentado en el lavabo?
0 K 11
Fj_Bs #4 Fj_Bs
es una broma ? menos de 2,5 centímetros, los hay mas chicos , que ni se ven casi :-D
0 K 8

