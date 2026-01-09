El hombre con el pene más pequeño del mundo revela lo difícil que es el sexo y sus problemas para ir al baño

Michael Phillips, que vive en el Estado de Carolina del Norte (este de Estados Unidos), reveló que su pene mide menos de 2,5 centímetros, cuando la media oscila entre 8,9 y 14,7 centímetros. El hombre se dio cuenta que las cosas no andaban bien cuando salió con una chica y ambos se desnudaron, pero la reacción de la joven al ver su miembro diminuto fue soltar una carcajada. Desde entonces, decidió renunciar a cualquier otra cita porque no puede tener relaciones sexuales y se ve obligado a hacer pis sentado.
| etiquetas: hombre , pene , pequeño , mundo , problemas
No les falta razón, hay unos cuantos videos de youtube que muestran que cuando meamos en la taza, eso es un festival de microsalpicaduras.
Yo daba por hecho que la mayoría lo hacía así en su casa y se ve que no… que por algún misterio arcano del destino prefieren estar de pie y orientar la manguera… y limpiar en caso de accidente.
por otra parte es un putadón , imagino que sera operable .
Y poco a poco.....
Me resulta difícil de creer.
Más que una polla es un clítoris.
Y todavía no se ha dado cuenta
Para lo otro, hay operaciones. Y siempre puede ser un experto lingual y dactilar!