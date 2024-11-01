edición general
"El hombre pájaro"de Robe, por Leiva

Homenaje de Leiva a Robe en el especial de noche vieja de RTVE

Que le hayan homenajeado así en el especial de noche vieja de RTVE dice mucho de la importancia de Robe y del legado que nos deja
#1 Estará en nuestros corazones y sonará en los malos momentos cuando necesitemos escuchar algo bello hasta siempre, siempre, siempre.
