"El hombre pájaro"de Robe, por Leiva
Homenaje de Leiva a Robe en el especial de noche vieja de RTVE
cultura
#1
capitansevilla
Que le hayan homenajeado así en el especial de noche vieja de RTVE dice mucho de la importancia de Robe y del legado que nos deja
#2
Nachodemieres
Estará en nuestros corazones y sonará en los malos momentos cuando necesitemos escuchar algo bello hasta siempre, siempre, siempre.
