Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido

Dos homicidios casi idénticos en un intervalo de dos semanas. Un vecino de Benimàmet, Juan Carlos Martínez García, de 58 años de edad, ha muerto asesinado este domingo, 22 de febrero, en el número 14 de la calle Gavarda de ese barrio de Valencia, tal como ha adelantado Levante-EMV en exclusiva, tras ser acuchillado y golpeado con un bate de béisbol por tres de sus convecinos