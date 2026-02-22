edición general
Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido

Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido

Dos homicidios casi idénticos en un intervalo de dos semanas. Un vecino de Benimàmet, Juan Carlos Martínez García, de 58 años de edad, ha muerto asesinado este domingo, 22 de febrero, en el número 14 de la calle Gavarda de ese barrio de Valencia, tal como ha adelantado Levante-EMV en exclusiva, tras ser acuchillado y golpeado con un bate de béisbol por tres de sus convecinos

Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
Según los testimonios recogidos por este diario en el lugar de los hechos, los ahora detenidos, y especialmente el hijo, han protagonizado numerosos episodios conflictivos con el vecindario, hasta el punto de que algunos habían abandonado la finca por su culpa. "Llegaba borracho de madrugada y, si no llevaba llaves, reventaba la puerta a patadas, por ejemplo. La situación era insoportable", afirma un residente del edificio.

En el caso de Juan Carlos, la tensión era aún mayor

#4 Pitchford *
Si es que cuando el vecino mete mucho ruido de forma habitual (un día puntual por una fiesta puede ser otra historia) lo más probable es que esté un tanto pallá, aunque no llegue a los extremos de este caso.. Intentar hacerles razonar puede ser imposible y contraproducente.. La policía debía de intervenir y poner una buena multa sin informar de la persona que ha llamado, porque te la pueden liar.. Tengo entendido que no informan del denunciante, aunque lo pueden adivinar..
Fedorito #12 Fedorito
"Este domingo, el conflicto estalló porque, una vez más, los moradores de la puerta 8 estaban montando un fuerte escándalo, con ruidos y golpes que se escuchaban en toda la finca, lo que llevó a la víctima a subir a esa vivienda, ubicada justo encima de la suya. Ya no volvió a bajar."

Pobre hombre, nunca debió subir y más sabiendo lo conflictivos que eran sus vecinos.

D.E.P
kie #10 kie
Como sociedad tenemos un grave problema con el ruido. Nos falta mucha conciencia sobre la agresión que supone privar a alguien de su tranquilidad.

Entiendo que lo que cuenta esta noticia tiene que ver más con personas inadaptadas y peligrosas, pero en el fondo la gente ve más patológico al vecino que se queja del ruido que al que lo genera.
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
Lo que está claro es que cuando hay vecinos insolidarios e irrespetuosos, al final acaba habiendo sangre
taSanás #1 taSanás
"un Hombre y sus padres" ?? pero que forma de redactar es esa?
SolidGeorg #2 SolidGeorg
#1 pues un matrimonio gay, que no te enteras boomer
taSanás #7 taSanás
#2 no es eso lo que me sorprende…
SolidGeorg #8 SolidGeorg
#7 hay gente que dice que se debe utilizar sólo 'padre y madre' o 'progenitores' como versión neutra/inclusiva, pensaba que lo decías por eso
riska #6 riska
Y luego se quejaba el PP de la educación para la ciudadanía.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Si es reguetón pueden alegar defensa propia, cuidao
strike5000 #9 strike5000
#5 Los asesinos son los que causaban el ruido.
