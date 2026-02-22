Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido

Dos homicidios casi idénticos en un intervalo de dos semanas. Un vecino de Benimàmet, Juan Carlos Martínez García, de 58 años de edad, ha muerto asesinado este domingo, 22 de febrero, en el número 14 de la calle Gavarda de ese barrio de Valencia, tal como ha adelantado Levante-EMV en exclusiva, tras ser acuchillado y golpeado con un bate de béisbol por tres de sus convecinos
| etiquetas: suceso , ruido , crimen
En el caso de Juan Carlos, la tensión era aún mayor
… » ver todo el comentario
Pobre hombre, nunca debió subir y más sabiendo lo conflictivos que eran sus vecinos.
D.E.P
Entiendo que lo que cuenta esta noticia tiene que ver más con personas inadaptadas y peligrosas, pero en el fondo la gente ve más patológico al vecino que se queja del ruido que al que lo genera.