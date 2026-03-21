Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza y se suicida

El suceso ha ocurrido en el barrio de Las Fuentes de la capital a primera hora de la mañana. Una mujer ha sido asesinada este sábado en Zaragoza tras recibir varios tiros por un hombre en la calle del Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes. Ha sido sobre las 09.20 horas. Al parecer, el agresor se ha suicidado tras cometer el crimen.