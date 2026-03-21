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Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza y se suicida

Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza y se suicida

El suceso ha ocurrido en el barrio de Las Fuentes de la capital a primera hora de la mañana. Una mujer ha sido asesinada este sábado en Zaragoza tras recibir varios tiros por un hombre en la calle del Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes. Ha sido sobre las 09.20 horas. Al parecer, el agresor se ha suicidado tras cometer el crimen.

| etiquetas: hombre , asesinato , mujer , zaragoza , suicidio
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #2 Supercinexin
¿Se han publicado ya los resultados del Forense? No nos apresuremos a demonizar al hombre, quizá no esté muerta y se trate de otra denuncia falsa.
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shake-it #6 shake-it
#2 Otro hombre más víctima del hembrismo. El feminismo está yendo demasiado lejos :shit:
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#7 malarte
#2 Siendo forense será de Podemos. O forensa o forenso…
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#12 Druhftgckgtki
#2 se va a investigar la razón del asesinato, o con saber lo que tiene entre las piernas la asesinada es suficiente. Porque en la noticia no pone ni que fueran pareja
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KoLoRo #16 KoLoRo
#12 Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vas tu a poner en duda aquí el porque de dicho suceso? Tamos locos? FACHA!
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Supercinexin #17 Supercinexin
#12 Eres todo un caballero.
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FunFrock #1 FunFrock
Estas cosas se hacen en el orden contrario
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#3 Frank39
#1 pq el hijo de ... No se pega un par de tiros primero?
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Connect #4 Connect
#1 Lamentable comentario. Nunca se debe asesinar. Ni en un sentido ni en el otro. Que se hubiera suicidado dejando comida envenenada para que se muera la mujer después, no cambiaría las cosas. Un asesinato es un asesinato. Gente como tú que justifica estas atrocidades deberían ser baneadas.
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FunFrock #8 FunFrock
#4 tienes un problema muy gordo diciendo q justificó estas atrocidades. Pero MUY gordo.
Si no entiendes la frase hecha q lleva años diciéndose en este tipo de casos, no es mi problema.
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josde #5 josde
#1 Esas cosas no se deben hacer nunca, el orden de factores no altera el producto.
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FunFrock #9 FunFrock
#5 dale una vuelta a lo q has escrito.
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#10 Archaic_Abattoir
Pues hay pocas persona con acceso a armas de fuego en España.
¿Policía, militar o cazador?
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plutanasio #11 plutanasio
#10 date una vuelta por una barriada, que ahí lo raro es quien no tiene.
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cosmonauta #13 cosmonauta
#10 Tenia licencia de tirador deportivo y uso una de sus armas deportivas
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elsnons #15 elsnons
Ya van quince mujeres muertas en menos de 90 dias por violencia de género . El ministerio de igualdad convocó un cónclave recientemente para paliar los efectos . Esperamos resultados ? o tendremos que ver cómo se doblan las cifras este año.
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Herrerii #14 Herrerii
A quien votaría el asesino?
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menéame