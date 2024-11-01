edición general
Un hombre finge ser del FBI para intentar liberar a Luigi Mangione de la cárcel antes de su audiencia del viernes

Un hombre finge ser del FBI para intentar liberar a Luigi Mangione de la cárcel antes de su audiencia del viernes

Un hombre fue detenido este miércoles tras presentarse en la cárcel donde está recluido Luigi Mangione en Nueva York y haber asegurado ser un agente del FBI con una orden judicial para liberarlo. Los hechos han ocurrido justo antes de que el joven regrese este viernes a la corte para una vista de su caso, en el que está acusado del asesinato del director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare. El arrestado, identificado como Mark Anderson, de 36 años y residente de Mankato (Minnesota), está acusado de hacerse pasar por agente del FBI...

Bombástico
Héroe
3 K 30
guillersk
#2 aja, liberar asesinos = héroe? Bien bien
0 K 11
Verdaderofalso
#4 si toca liberarlo es porque le quitaron la mochila, la registraron, y luego tramitaron la solicitud de una orden judicial de registro.

El orden en el que se hacen las cosas no es ese, y se debería anular todo lo que proceda de ese registro.
0 K 20
pascuaI
#4 Se llama pena de muerte, es algo que tienen en EE. UU. Yo no lo envidio pero bueno, es lo que ellos quieren y se han dado a si mismos.
0 K 8
Golan_Trevize
Ha sido un estupendo intento, pero me apena ahora que este pobre hombre se vaya a tragar también una buena temporada a la sombra.
1 K 23
DayOfTheTentacle
Un valiente! Cashis :-(
0 K 8
ldoes
¿Mario Mangione?
0 K 7
bacilo
Oye, que aquí al pequeño Nicolás le funcionó durante un tiempo. Pero usó sus poderes para el mal.
0 K 7

