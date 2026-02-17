Hiyab, niqab, chador y burka: las claves para no confundirlos  

¿Qué diferencias existen realmente entre burka, niqab, chador y el hiyab? Aunque en el debate público por desconocimiento a menudo se utilizan como sinónimos, se trata de prendas distintas tanto en su forma como en su grado de cobertura y en su contexto religioso.
Burka y Nikab no permiten identificar, luego deberían ser ilegales. Posiblemente lo sean, pero se hace una excepción religiosa (lo cual es injusto), y igual que se hace una excepción temporal y en carnavales se puede ir por ahí con máscara
Puedes ir con máscara o casco por la calle, pero si te encuentras en una manifestación, en la entrada de un banco o ante una identificación policial y te niegas a mostrar el rostro para ser identificado, te arriesgas a una multa.
Ya tú decides si te quedas con "no es ilegal" o con "puedes tener problemas legales"