Hiyab, niqab, chador y burka: las claves para no confundirlos

¿Qué diferencias existen realmente entre burka, niqab, chador y el hiyab? Aunque en el debate público por desconocimiento a menudo se utilizan como sinónimos, se trata de prendas distintas tanto en su forma como en su grado de cobertura y en su contexto religioso.

Todos tienen en común que son herramientas de dominación y sumisión.
#1 Sore todo el burka y el niqab
#7 Sí, porque en la miniatura se ve sonriendo a las otras dos.
Hijab y Chador permiten identificar.
Burka y Nikab no permiten identificar, luego deberían ser ilegales. Posiblemente lo sean, pero se hace una excepción religiosa (lo cual es injusto), y igual que se hace una excepción temporal y en carnavales se puede ir por ahí con máscara
#2 perdona desde cuando es ilegal ir con una máscara en este país?
#3 creo que no es ilegal, otra cosa que con la cara cubierta fuera de carnaval lo más probable es que te pare la poli y te obligue a identificarte. A parte que si cometes un delito con una máscara es un agravante
#4 sí sales de casa con una máscara o una mascarilla, unas gafas de sol y una gorra te para la policía? Igual lo que teníais que hacer más a menudo es salir de casa porqué a veces parece que vivís en otro planeta.
#5 si vas con una máscara que te cubre la cara ya te digo que lo más probable es que la policía te identifique. Ves a mucha gente con máscaras por la calle? Para saber a qué ciudad/pueblo no ir. Y ya de paso prueba a entrar con la máscara en una sucursal bancaria o una gasolinera. Que nos vamos a reír.
#3 segun la UA de gúgel

Puedes ir con máscara o casco por la calle, pero si te encuentras en una manifestación, en la entrada de un banco o ante una identificación policial y te niegas a mostrar el rostro para ser identificado, te arriesgas a una multa.
#9 llego a un punto que lo flipo con meneame. Yo digo que es legal ir con máscara en este país, la IA de goggle lo confirma pero aún así tu tienes razón y para tí la perra chica. :shit:
#10 yo no he dicho que lo sea. Solo lo he supuesto. He hecho una confirmacion rapida que ha resultado en "no es ilegal, pero puedes tener problemas legales".

Ya tú decides si te quedas con "no es ilegal" o con "puedes tener problemas legales"
menéame