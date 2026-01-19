edición general
Hito sanitario en Asturias: un equipo de médicos del HUCA salva la vida a un joven africano de 16 años

Hito sanitario en Asturias: un equipo de médicos del HUCA salva la vida a un joven africano de 16 años

Este pequeño grupo de profesionales, voluntarios de la ONG asturiana HASHTG, unió sus esfuerzos para hacer posible una intervención médica sin precedentes

