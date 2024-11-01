El hijo de Soros apoya a Pedro Sánchez tras la regularización de inmigrantes: ¡Necesitamos más líderes como él!  

El hijo de George Soros, Alexander Soros, ha apoyado públicamente a Pedro Sánchez en su decisión de regularizar a medio millón de inmigrantes de la mano de Podemos. "El primer ministro español, Pedro Sánchez, nos muestra cómo es el verdadero liderazgo. En lugar de evadir los problemas más importantes de la sociedad, los enfrenta directamente con políticas sólidas, basadas en principios y pragmáticas. ¡Necesitamos más líderes como él!" dijo Soros Jr.