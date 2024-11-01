edición general
26 meneos
57 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

El hijo de Soros apoya a Pedro Sánchez tras la regularización de inmigrantes: ¡Necesitamos más líderes como él!  

El hijo de George Soros, Alexander Soros, ha apoyado públicamente a Pedro Sánchez en su decisión de regularizar a medio millón de inmigrantes de la mano de Podemos. "El primer ministro español, Pedro Sánchez, nos muestra cómo es el verdadero liderazgo. En lugar de evadir los problemas más importantes de la sociedad, los enfrenta directamente con políticas sólidas, basadas en principios y pragmáticas. ¡Necesitamos más líderes como él!" dijo Soros Jr.

| etiquetas: george soros , alexander soros , pedro sánchez , inmigración , psoe
21 5 9 K 44 actualidad
14 comentarios
21 5 9 K 44 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 Meinhard
Soros! El anticristo de la derecha!
6 K 88
Feindesland #4 Feindesland
#2 El millonario judío al que adora la izquierda.

No sé quién estará peor de la cabeza.

xD xD
5 K 65
#5 Strandedandbored
#4 fácil. Tú!!!!
1 K 13
Feindesland #6 Feindesland
#5 Oh, yeaaaaaaaaahhhhhhhhh
0 K 17
Asimismov #10 Asimismov
#4 #8 todo lo que han hecho los Soros, padre e hijo es hacerse millonarios con contratos de Estado y han encontrado o favorecido las mejores oportunidades. No difieren de cualquier otro millonario.
0 K 12
johel #8 johel *
#2 A ver si el hijo va a ser como Vivian Jenna Wilson (musk) que se parece a su padre lo que un burro a una castaña y a mas de uno le explota la cabeza.
0 K 11
#12 lordban
#2 No hay nada como ver a la izquierda defendiendo billonarios xD
0 K 6
Brill #14 Brill
#2 Es justo lo que hace falta para convencer a la derecha.

/S
0 K 10
#1 endy
No se podía saber
2 K 38
#7 lordban
Obvio, tienen los mismos objetivos, ninguno bueno para el pueblo español.
2 K 23
Arzak_ #9 Arzak_
A todos los conspiranoicos cristofascistas les va a salir soriasis y priapismo 8-D
0 K 11
#3 j3j3j3j3
pufff , ya veras , toda la caverna mediatica ya tiene una razon ( mas) paa meterse con Perro Sanchez , falta Bill Puertas que le mande un tweet de agradecimiento , de lo que sea y se montara el belen
0 K 7
#11 crissis *
Soros es este señor, nada de conspiranoias, lo que hace lo dice abiertamente.

www.opensocietyfoundations.org/

The Open Society Foundations work to build vibrant and inclusive democracies whose governments are accountable to their people.

Lo que es un a democracia vibrante e inclusiva está por ver :shit:
0 K 7
#13 dclunedo
¿No?. ¿Quién lo iba a decir?. Lo mejorcito de cada casa lamiándose sus propias p...... :troll:
0 K 6

menéame