Hermann Tertsch, aliado internacional de Milei, sobre el escándalo de los audios: “Cualquier descuido puede ser utilizado en su contra”

“Sabemos que Milei está tocando un punto muy delicado y que está moviendo muchísimas cosas. Por lo tanto, se está ganando enemigos. Nosotros pensamos que cualquier tipo de descuido puede ser utilizado en su contra. Es algo que hemos pensado siempre. Hablo a título personal, no es una opinión del partido sobre Milei y sobre el quilombo que se ha montado en Argentina”, fue la primera respuesta de Tertsch a este medio.

vicus. #2 vicus. *
Cualquier descuido dice, para la derechusma, Milei es descuido y para Perro Xanse es corrupción y traición. Así es esta peña de la internacional fascista, corruptos y ególatras hasta el tuétano, pero la culpa la tienen los demás. Ahí los tenéis los dos, el borracho y El Peluca lo mejor de lo mejor.
6 K 69
lib_free #8 lib_free
#1 #2 No conozco bien al situación, pero Milei está imputado? tiene cargos en su contra? Lo de los audios no es un derecho procesal al uso como "decretar el secreto de sumario"?
0 K 6
JackNorte #10 JackNorte *
#8 Quizas cuando conozcas bien la situacion no tengas tantas preguntas. Sobre algo que dices desconocer.
0 K 11
lib_free #11 lib_free
#10 No me has respondido, a parte de tu animadversión al personaje solo he encontrado su imputación por la estafa de la criptomoneda "Libra" no se de que van esos audios y tampoco se hasta que punto el resto de personas lo saben si se supone que no se han hecho publicos.
0 K 6
JackNorte #12 JackNorte
#11 Si no sabes y habiendo informacion , quizas lo mas logico seria verla , o eso o pinar diciendo que no sabes y obviamente reconociendo que no quieres saber.
Yo te doy una respuesta , y es que te documentes antes de afirmar que no sabes de algo y opinar sobre ello y hacer preguntas.
Entiendo que no es la respuesta que esperas, pero eso no significa que no sea una respuesta.
0 K 11
Dragstat #9 Dragstat
#2 hablar de descuido conlleva dar por hecho las actividades corruptas y simplemente hay que evitar que salgan a la luz. Y el tipo lo ve tan normal.
1 K 30
JackNorte #1 JackNorte *
Para la derecha corrupcion es descuido. La derecha y sus referentes, que pena no tener otra derecha nacional. De las posibles opciones se separan para irse a mas extremo moviendo a los supuestos moderados a esas posiciones y esaas formas.
3 K 44
Alegremensajero #4 Alegremensajero
Si es que el carajillo tempranero de este hombre nunca decepciona.
1 K 23
reivaj01 #5 reivaj01
#4 ¿Cuando se bebió el carajillo?:
A.- Antes de declarar
B.- Después de declarar
C.- A y B son correctas
2 K 36
Alegremensajero #6 Alegremensajero
#5 La duda ofende.
1 K 23
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#5 Antes, después y durante. xD
0 K 16
Kantinero #3 Kantinero
Terstch, otro elemento del club de los descalzaputas junto con Quiles y Alvise
0 K 11

