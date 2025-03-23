Los herederos de los grandes mitos de la Leyenda Negra que la destrozan: "Lo peor es que los españoles se la creyeron".

En Madrid, Crónica conversa con Alfonso Borrego, bisnieto del indio Gerónimo, acompañado por Ituriel Moctezuma, tataratataranieto del emperador azteca Moctezuma II, y Michael Henderson, bisnieto de cuarta generación de una esclava liberada por Bernardo de Gálvez. Sentados alrededor de una misma mesa, estos tres hombres comparten sus historias personales, que juntas tejen una historia colectiva. Desafían a la Leyenda Negra.