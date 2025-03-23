Los herederos de los grandes mitos de la Leyenda Negra que la destrozan: "Lo peor es que los españoles se la creyeron".

En Madrid, Crónica conversa con Alfonso Borrego, bisnieto del indio Gerónimo, acompañado por Ituriel Moctezuma, tataratataranieto del emperador azteca Moctezuma II, y Michael Henderson, bisnieto de cuarta generación de una esclava liberada por Bernardo de Gálvez. Sentados alrededor de una misma mesa, estos tres hombres comparten sus historias personales, que juntas tejen una historia colectiva. Desafían a la Leyenda Negra.
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Claro, el que no encontramos
- Los españoles violaban mujeres: algunos indígenas aseveran que así fue, pero también se sabe que muchos españoles liberaron a indígenas y se casaron con ellas
Ah bueno, entonces no pasa nada
Leyenda negra desmontada!
Quizás lo mas importante que le quitaron los conquistadores a los pueblos precolombinos fue la posibilidad de aprender de sus errores y expandirse por todo el continente como lo hicieron en Europa los griegos y mas tarde los romanos.
Sobre la leyenda negra española, a dia de hoy hay… » ver todo el comentario
Las barbaridades y crímenes de los ingleses y franceses no borran ni atenúan los que cometieron los españoles en el Caribe y el resto del continente, a lo mucho les aportan contexto.
Menudos cojonazos