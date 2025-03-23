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Los herederos de los grandes mitos de la Leyenda Negra que la destrozan: "Lo peor es que los españoles se la creyeron".

En Madrid, Crónica conversa con Alfonso Borrego, bisnieto del indio Gerónimo, acompañado por Ituriel Moctezuma, tataratataranieto del emperador azteca Moctezuma II, y Michael Henderson, bisnieto de cuarta generación de una esclava liberada por Bernardo de Gálvez. Sentados alrededor de una misma mesa, estos tres hombres comparten sus historias personales, que juntas tejen una historia colectiva. Desafían a la Leyenda Negra.

| etiquetas: gerónimo , moctezuma , azteca , leyenda , negra , alfonso
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10 comentarios
6 1 3 K 43 actualidad
#1 surco
La leyenda negra es lógica. El problema es no superarla
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
- Se dice que los españoles saqueaban el oro: ciertamente, sacaron oro que trajeron a Europa, pero buena parte se quedó en América.
Claro, el que no encontramos xD

- Los españoles violaban mujeres: algunos indígenas aseveran que así fue, pero también se sabe que muchos españoles liberaron a indígenas y se casaron con ellas
Ah bueno, entonces no pasa nada

Leyenda negra desmontada! :shit:
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Raziel_2 #6 Raziel_2
#3 A ver, los mayas ya estaban jodidos por que desconocía la existencia de las bacterias y contaminaron con sacrificios humanos sus únicas fuentes de agua, los aztecas iban por el camino y tenían muchos enemigos.

Quizás lo mas importante que le quitaron los conquistadores a los pueblos precolombinos fue la posibilidad de aprender de sus errores y expandirse por todo el continente como lo hicieron en Europa los griegos y mas tarde los romanos.

Sobre la leyenda negra española, a dia de hoy hay…   » ver todo el comentario
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#10 Robe7064
#6 Viven millones de indígenas en Canada y EEUU. No como en Cuba, Jamaica, La Española y Puerto Rico, donde ya no quedaba ninguno tras el primer siglo de presencia española (1600 aprox.).

Las barbaridades y crímenes de los ingleses y franceses no borran ni atenúan los que cometieron los españoles en el Caribe y el resto del continente, a lo mucho les aportan contexto.
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eltxoa #7 eltxoa
#3 Tú eres español? Ergo...
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#5 muerola
Y que tiene que ver un Apache que murió en el siglo XX y una esclava liberada en el siglo XVIII con la leyenda negra ?
Menudos cojonazos
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letra #2 letra *
Subjetividades contra objetividad ¿qué puede salir mal?
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#4 fremen11
La leyenda negra es propaganda de la pérfida Albion, sólo hay que ver cómo trataron ellos a los nativos de sus colonias......
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CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
tanto que en ocasiones, y saldra alguna corriente que diran, y corto que nos quedamos :troll: :troll:
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Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
Somos unos putos nazis genocidas, y deberíamos todos ponernos el cilicio bien apretado, fustigarnos muy fuerte, y pedir perdón de rodillas a cada ciudadano sudamericano que se sienta víctima agraviada por aquellos hechos.
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menéame