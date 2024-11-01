edición general
[HEMEROTECA] AENA limita el precio del agua a 1,60 euros en las máquinas expendedoras en los aeropuertos españoles

AENA se ha comprometido a instalar en los aeropuertos que gestiona fuentes de agua potable a disposición de los viajeros, así como a limitar los precios de venta máximos de las botellas de agua en las máquinas expendedoras a 1,60 euros, según consta en la memoria de actividad del Defensor del Pueblo, que abrió una invastigación tras recibir quejas relacionadas con los excesivos precios de algunos productos básicos, sobre todo el agua, en los aeropuertos españoles. Vía bsky.app/profile/javierbardon.com/post/3medjobmzqs2j (vídeo)

#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Norma derogada en los tribunales en 2022
Destrozo #8 Destrozo
#7 esa justicia que siempre cojea del mismo lado
JanSmite #1 JanSmite
Así que el agua la pueden regular, pero los alquileres no…………  media
Gry #3 Gry *
#1 AENA puede hacer eso porque es quien dicta las normas en los aeropuertos, el Gobierno de España no puede porque... oh, wait.

Edit: Porque entonces nadie alquilaría agua porque perderían dinero y preferirían dejar las botellas vacías o venderlas. :shit:
Destrozo #2 Destrozo
1,60€ la puta botella de agua? Vaya precio limitado de mierda. Ni que fuera agua del manantial de los dioses.
#4 Tr13ce
#2 Hay fuentes de agua gratis en los aeropuertos.
jonolulu #5 jonolulu
#4 En aquella época diría que no
Destrozo #9 Destrozo
#4 ahora si...
Antes tocaba rellenar del grifo del váter donde no cabía una botella y solo podías llenar hasta la mitad.
JanSmite #6 JanSmite *
#2 El precio antes de la regulación era de 3 euros para arriba, y no había fuentes de agua. Como dice David Pareja en el vídeo del "vía…", ¿dónde estaba la competencia del mercado, la guerra de precios entre competidores? En ningún sitio: conciertan precios y así no se hacen daño y ganan todos… a costa de los consumidores.
Katapulta2 #12 Katapulta2 *
#6 es de lógica básica, ¿como puede existir el "juego" del libre mercado si el principal objetivo de los "jugadores" es controlar el mercado?

Para que exista un libre mercado real, debe tener unas normas claras "leyes, intervención" que obligue a los jugadores a actuar en la defensa del juego. Ahora, para crear esas reglas lo primero es definir el objetivo del juego, el juego debe tener un objetivo claro. El libre mercado puede tener el objetivo individualista,…   » ver todo el comentario
#14 vantablack
#6 los aeropuertos españoles(y europeos también) son una puta broma, mismos bocatas cutres en todos los restaurantes/kioskos y mismos precios en todo.
nemeame #10 nemeame
Ni que fuese pis de unicornio. Un precio razonable son 50 centimos la botella de medio litro, sobre todo porque prohíben meter botellas de casa
TheIpodHuman #11 TheIpodHuman
#10 sobre todo porque prohíben meter botellas de casa

¡Falso! No puedes meter mas de 100 ml de liquido, pero nadie te impide pasar una botella vacia y rellenarla dentro de la zona de embarque en alguna de sus fuentes. Yo he pasado una botella de 1l vacia por el control de seguridad y nadie me dijo nada. Cuando pase a la zona de embarque la rellene con agua y con ella directo al avion
nemeame #13 nemeame
#11 No es falso, es que se sobreentiende que es una botella con agua. También te puedes llevar un cuenco tibetano y rellenarlo con agua del water. Fuentes habrá o no dependiendo del aeropuerto y la terminal
Blackat #15 Blackat
Otro cortijo para unos cuantos chorizos
