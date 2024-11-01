[HEMEROTECA] AENA limita el precio del agua a 1,60 euros en las máquinas expendedoras en los aeropuertos españoles

AENA se ha comprometido a instalar en los aeropuertos que gestiona fuentes de agua potable a disposición de los viajeros, así como a limitar los precios de venta máximos de las botellas de agua en las máquinas expendedoras a 1,60 euros, según consta en la memoria de actividad del Defensor del Pueblo, que abrió una invastigación tras recibir quejas relacionadas con los excesivos precios de algunos productos básicos, sobre todo el agua, en los aeropuertos españoles. Vía bsky.app/profile/javierbardon.com/post/3medjobmzqs2j
(vídeo)
Edit: Porque entonces nadie alquilaría agua porque perderían dinero y preferirían dejar las botellas vacías o venderlas.
Antes tocaba rellenar del grifo del váter donde no cabía una botella y solo podías llenar hasta la mitad.
Para que exista un libre mercado real, debe tener unas normas claras "leyes, intervención" que obligue a los jugadores a actuar en la defensa del juego. Ahora, para crear esas reglas lo primero es definir el objetivo del juego, el juego debe tener un objetivo claro. El libre mercado puede tener el objetivo individualista,… » ver todo el comentario
¡Falso! No puedes meter mas de 100 ml de liquido, pero nadie te impide pasar una botella vacia y rellenarla dentro de la zona de embarque en alguna de sus fuentes. Yo he pasado una botella de 1l vacia por el control de seguridad y nadie me dijo nada. Cuando pase a la zona de embarque la rellene con agua y con ella directo al avion