Hazte Oír presiona a Vox para que imponga medidas contra el aborto y las personas LGTBIQ+ en la negociación con el PP en Aragón

El lobby más fuerte en el ámbito de la extrema derecha española ha puesto el foco sobre Aragón. Tras los resultados electorales del pasado domingo, Hazte Oír ha organizado una campaña de presión a Vox para exigirle que imponga una serie de condiciones en la negociación con el PP que afectarían de lleno a los derechos de personas LGTBIQ+ y a la interrupción voluntaria del embarazo.