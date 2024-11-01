Hazte Oír crea con IA imágenes humillantes de Sánchez y las usa para recaudar dinero de donantes  

Dos guardias civiles cogen del brazo al presidente del Gobierno y lo sacan de un patrullero entre el júbilo de los presentes. La escena está adornada por unas cuantas banderas de España que portan los manifestantes. La imagen, absolutamente irreal, forma parte del catálogo de fotos hiperrealistas creadas con Inteligencia Artificial (IA) que Hazte Oír difunde entre sus seguidores para tratar de sumar nuevos donativos que se utilizarían en la campaña judicial y mediática de este lobby contra Pedro Sánchez.
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Quitando que el hecho de que fascistas hagan fascitadas es pues eso, algo que da mucha pena y es muy triste que vivamos en una sociedad que lo permite; el problema gordo es que legalmente no se puede permitir a esta asociación fascista utilizar imágenes de personajes públicos (o de personas reales sin su consentimiento) para obtener beneficio económico.
Si lo hacen sin ganar dinero se puede escudar en sátira, crítica o libertad de expresión (la que ellos quieren eliminar), pero si ganan dinero... la cosa se complica.
Se puede ser más gilipollas?
no necesitas ia...