Hazte Oír crea con IA imágenes humillantes de Sánchez y las usa para recaudar dinero de donantes  

Dos guardias civiles cogen del brazo al presidente del Gobierno y lo sacan de un patrullero entre el júbilo de los presentes. La escena está adornada por unas cuantas banderas de España que portan los manifestantes. La imagen, absolutamente irreal, forma parte del catálogo de fotos hiperrealistas creadas con Inteligencia Artificial (IA) que Hazte Oír difunde entre sus seguidores para tratar de sumar nuevos donativos que se utilizarían en la campaña judicial y mediática de este lobby contra Pedro Sánchez.