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Hazte Oír crea con IA imágenes humillantes de Sánchez y las usa para recaudar dinero de donantes

Hazte Oír crea con IA imágenes humillantes de Sánchez y las usa para recaudar dinero de donantes  

Dos guardias civiles cogen del brazo al presidente del Gobierno y lo sacan de un patrullero entre el júbilo de los presentes. La escena está adornada por unas cuantas banderas de España que portan los manifestantes. La imagen, absolutamente irreal, forma parte del catálogo de fotos hiperrealistas creadas con Inteligencia Artificial (IA) que Hazte Oír difunde entre sus seguidores para tratar de sumar nuevos donativos que se utilizarían en la campaña judicial y mediática de este lobby contra Pedro Sánchez.

| etiquetas: hazte oir , campaña , donantes , imagenes , ia , pedro sanchez
15 5 0 K 175 CamisaParda
12 comentarios
15 5 0 K 175 CamisaParda
Comentarios destacados:      
UnMeroEspectador #3 UnMeroEspectador
Esto, aparte de ser patético y describir perfectamente la llorona naturaleza de quien las genera, creo que debería ser delito por usar sin permiso la imagen pública de alguien, falsificando la realidad para influir en la opinión pública.
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Andreham #4 Andreham
#3 Venía a decir ésto.

Quitando que el hecho de que fascistas hagan fascitadas es pues eso, algo que da mucha pena y es muy triste que vivamos en una sociedad que lo permite; el problema gordo es que legalmente no se puede permitir a esta asociación fascista utilizar imágenes de personajes públicos (o de personas reales sin su consentimiento) para obtener beneficio económico.

Si lo hacen sin ganar dinero se puede escudar en sátira, crítica o libertad de expresión (la que ellos quieren eliminar), pero si ganan dinero... la cosa se complica.
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Deviance #11 Deviance
#3 Esa duda me queda a mi tb; hasta que punto la libertad de expresión es aceptable. Y más cuando se utiliza, como muy bien dices, la imagen de alguien relevante en política y gobierno para generar una sensación y a la vez generar beneficios. No sé si será punible, deleznable por supuesto que lo es.
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SeñorMarron #7 SeñorMarron *
Se nota a la legua que son falsas, pero los rojos empezaron con la foto del narco... Oh!! Wait!! que esa es de verdad!!!
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Kantinero #2 Kantinero
Que fácil es engañar a la plebe, les ponen imágenes falsas y encima pagan por ellas.

Se puede ser más gilipollas?
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sotillo #10 sotillo
#2 Dales un segundo
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Sr.No #6 Sr.No
Y esto no son calumnias?
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manc0ntr0 #9 manc0ntr0
HazmeReír dando pena.
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obmultimedia #8 obmultimedia
Ni usarla bien saben, solo se le parece algo.
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Findeton #1 Findeton
Uff alguien va a llorar.
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#5 pirat
Para imágenes humillantes de mileidi,
no necesitas ia...
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#12 luckyy
La derecha no deja de hacer el ridículo en cualquiera de sus manifestaciones
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menéame