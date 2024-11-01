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Hay razones de peso para no fiarse del voto electrónico en las elecciones reales. Que los suizos hayan perdido 2.048 votos en 3 pendrives en una prueba piloto es un mero ejemplo

Cuando un fallo borra 2.048 votos, las papeletas de toda la vida vuelven a parecer tecnología punta.

| etiquetas: voto electrónico , suiza , elecciones
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