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Hay razones de peso para no fiarse del voto electrónico en las elecciones reales. Que los suizos hayan perdido 2.048 votos en 3 pendrives en una prueba piloto es un mero ejemplo
Cuando un fallo borra 2.048 votos, las papeletas de toda la vida vuelven a parecer tecnología punta.
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