"Hay que cambiar las reglas y que la carga fiscal recaiga sobre quienes acumulan cada vez más casas" - Entrevista a Jaime Palomera

"La especulación amenaza el futuro del país, pero aún estamos a tiempo de cambiarlo. Vivir en nuestras ciudades es como jugar una partida amañada de Monopoly: unos pocos acumulan propiedades, mientras la mayoría lucha por no quedarse fuera. ¿El resultado? Una sociedad cada vez más desigual, donde heredar o no puede definir tu destino". El barcelonés Jaime Palomera acaba de publicar El secuestro de la vivienda (Ediciones Península, 2025), una obra en la que analiza la actual crisis de la vivienda.
Y ese es el camino.
Hay que construir en las zonas más tensionadas, liberando suelo y recortando en burocracia que encarece hasta un 25% el precio de la vivienda.
Si se construyen 1000, seguirán peleándose los ricos entre ellos para comprarlos, y los precios no bajarán. Nuevas fuentes de rentas.
La única solución ya, es legislar sobre lo que se puede y no se puede hacer. La vivienda debería salir del mercado "libre".