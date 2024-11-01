edición general
"Hay que cambiar las reglas y que la carga fiscal recaiga sobre quienes acumulan cada vez más casas" - Entrevista a Jaime Palomera

"La especulación amenaza el futuro del país, pero aún estamos a tiempo de cambiarlo. Vivir en nuestras ciudades es como jugar una partida amañada de Monopoly: unos pocos acumulan propiedades, mientras la mayoría lucha por no quedarse fuera. ¿El resultado? Una sociedad cada vez más desigual, donde heredar o no puede definir tu destino". El barcelonés Jaime Palomera acaba de publicar El secuestro de la vivienda (Ediciones Península, 2025), una obra en la que analiza la actual crisis de la vivienda.

XtrMnIO
Exacto.

Y ese es el camino.
Josecoj
Ahora saldrá cualquier muerto de hambre que no puede pagar el alquiler a decir que eso no es justo para los inversores, que se desincentiva la inversión y no sé qué de comunismo
XtrMnIO
#1 Ah y que no se te olvide el "hay que construir más casas" (que se pasen a pedir precios en obra nueva, que verán qué risas...).
Josecoj
#3 Si si, el comodín de construir más casas lo tienen calcado de Antena 3, usando bien poquito el criterio propio
carlosjpc
#5 Pues explícamelo que no lo entiendo. ¿Por que la solución no es más oferta? Hemos crecido enormemente en población, está se concentra mucho más que antes por motivos laborales, el numero de personas por vivienda ha bajado enormemente debido a familias más pequeñas, divorcios... ¿Como se logra que subiendo la fiscalidad a los propietarios estos no lo repercutan a los inquilinos?. No digo que no haya otras medidas añadidas pero deberían ser todas las que se deben acometer: seguridad jurídica al que alquila, que los pisos turísticos tengan la fiscalidad de cualquier negocio...
Sandilo
#5 Es que es la realidad.

Hay que construir en las zonas más tensionadas, liberando suelo y recortando en burocracia que encarece hasta un 25% el precio de la vivienda.
ChatGPT
#3 cuando construyes 10 y se necesitan 1000, que pollas esperas que ocurra con los precios?
0 K 10
ehizabai
#6 Y aunque se construyan 1000, ¿cómo coño esperas que el que llega justo a fin de mes pueda ahorrar para pagar la entrada, si el sueldo se le va en alquiler?
Si se construyen 1000, seguirán peleándose los ricos entre ellos para comprarlos, y los precios no bajarán. Nuevas fuentes de rentas.
perej
El liberalismo a ganado completamente la batalla. Incluso la gente de izquierdas quiere arreglar todo con impuestos. "quita impuestos, pon impuestos".
La única solución ya, es legislar sobre lo que se puede y no se puede hacer. La vivienda debería salir del mercado "libre".
Borgiano
Pero qué cojones carga fiscal, lo que hay que hacer es que solo se permita comprar una casa para vivir en ella.
