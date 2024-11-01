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Si te has comprado un Tesla y has pagado por este extra, la marca podría deberte casi 7.000 euros: primera demanda colectiva europea

Si te has comprado un Tesla y has pagado por este extra, la marca podría deberte casi 7.000 euros: primera demanda colectiva europea

Tesla vendió durante años la promesa de que el hardware de tu coche bastaba para la conducción autónoma, cobró hasta 6.800 euros por ello, y ahora resulta que casi 4 millones de vehículos en todo el mundo se han quedado fuera del juego sin explicación ni solución. Un propietario holandés ha dicho basta tras siete años de espera y ha puesto en marcha la primera acción colectiva europea contra Tesla: 36 afectados se sumaron en las primeras 24 horas sin necesidad de publicidad. Si pagaste por el FSD con un Model 3 anterior al restyling, lo que...

| etiquetas: tesla , fsd , demanda , colectiva , europea
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1 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
#1 minossabe
Como propietario de dos coches llenos de pantallas, me gustaría volver, por favor, a los coches con mandos físicos, sin actualizaciones y sin asistentes de conducción. El tercer coche, un 208 hdi con más km y años que el avión del tibidabo es ahora mi preferido: ligero, ágil, funcional, 4,2l a los 100, sin pantallotes y solo necesita la revisión cada 20 mil y palante.
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menéame