Si te has comprado un Tesla y has pagado por este extra, la marca podría deberte casi 7.000 euros: primera demanda colectiva europea

Tesla vendió durante años la promesa de que el hardware de tu coche bastaba para la conducción autónoma, cobró hasta 6.800 euros por ello, y ahora resulta que casi 4 millones de vehículos en todo el mundo se han quedado fuera del juego sin explicación ni solución. Un propietario holandés ha dicho basta tras siete años de espera y ha puesto en marcha la primera acción colectiva europea contra Tesla: 36 afectados se sumaron en las primeras 24 horas sin necesidad de publicidad. Si pagaste por el FSD con un Model 3 anterior al restyling, lo que...