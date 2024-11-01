El hardware doméstico ya no es una prioridad para los fabricantes [ENG]

¿Dónde empezó todo? Quizás fue la decisión de Micron de retirar su histórica marca de consumo Crucial, presentada como una simplificación de su gama. O quizás cuando las presentaciones de productos de Nvidia quedaron dominadas por los aceleradores de IA de clase Blackwell, que miden los avances en el rendimiento del entrenamiento. De alguna manera, sin previo aviso, el hardware de consumo ahora ocupa un lugar secundario en la jerarquía de prioridades de la industria.