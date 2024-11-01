edición general
El hardware doméstico ya no es una prioridad para los fabricantes [ENG]

¿Dónde empezó todo? Quizás fue la decisión de Micron de retirar su histórica marca de consumo Crucial, presentada como una simplificación de su gama. O quizás cuando las presentaciones de productos de Nvidia quedaron dominadas por los aceleradores de IA de clase Blackwell, que miden los avances en el rendimiento del entrenamiento. De alguna manera, sin previo aviso, el hardware de consumo ahora ocupa un lugar secundario en la jerarquía de prioridades de la industria.

Gry #1 Gry
Quieren aprovechar el capital "infinito" que están levantando las IA para vender finalmente los ordenadores como servicio y volver a los terminales tontos.

Lo han estado intentando durante años ya con dispositivos como los Chrome Book o las plataformas de juego en la nube. :-P
rojelio #5 rojelio
#1 En mi opinión ya casi lo han conseguido, a día de hoy puedes hacer práticamente de todo usando sólo el navegador web.
Mltfrtk #6 Mltfrtk
#1 Has dado en el clavo, nos quieren dependientes y pagándoles una cuota mensual.
smilo #8 smilo *
#6 conmigo que no cuenten, estiro el hardware actual lo que haga falta. El dia que pete la IA ya nos rogaran para que les compremos.
#7 ni de coña los juegos de lanzamiento costaban 7000 pesetas. Costaban entre 10 y 13 mil. Recuerdo comprar el Donkey kong country y pagar un dineral, sobre las 13000
pepel #2 pepel
El microondas también es hardware de consumo doméstico.
rojelio #3 rojelio
#2 Nadie usa "hardware" para los electrodomésticos, no nos la cojamos con papel de fumar :palm:
Torrezzno #10 Torrezzno
Otro ejemplo más de que la democracia es un concepto caduco. La IA iba a democratizar la tecnología y la ha hecho más inaccesible que en mucho tiempo. Te tienes que reír.
#4 Dav3n
Dónde empezó todo?

Capitalismo

Qué ocurre? Se llama decrecimiento. En los 90 un juego de SNES costaba 14-15.000 ptas, un auténtico pastón para los pobres.

Es simple y llanamente, decrecimiento, con la cosa de que los que dominan el mundo pretenden acaparar y usar la IA para montarse el paraíso.

Nadie se ha dado cuenta de cómo anda el mundo occidental? Vivienda, alimentación, inflación, pérdida de poder adquisitivo galopante... La mayoría está a 2 nóminas de la pobreza.
Veelicus #7 Veelicus
#4 en los 90 un juego de SNES costaba 5-6K como mucho 7K, ni de lejos 14-15K
Sr.No #9 Sr.No *
#7 por que no te compraste el Super Mario World 2: Yoshi's Island justo las navidades que salió. En El Corte Inglés (y en aquella época no había tantas opciones) y en el Centro Mail costaba entre 15.000 y 17.000 pesetas. :shit:

Pero sí, el tag normal estaba por debajo de 9.000, con muchos títulos a 5 o 6.000.

P.S.: De hecho, los que llevaban el chip FX, memorias de las gordotas y los RPG, solían estar etiquetados a 12.000-14.000. No eran muchos, pero ahí están.
