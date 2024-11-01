El hardware doméstico ya no es una prioridad para los fabricantes [ENG]

¿Dónde empezó todo? Quizás fue la decisión de Micron de retirar su histórica marca de consumo Crucial, presentada como una simplificación de su gama. O quizás cuando las presentaciones de productos de Nvidia quedaron dominadas por los aceleradores de IA de clase Blackwell, que miden los avances en el rendimiento del entrenamiento. De alguna manera, sin previo aviso, el hardware de consumo ahora ocupa un lugar secundario en la jerarquía de prioridades de la industria.
| etiquetas: ia , micron , crucial , nvidia , amd , intel
Lo han estado intentando durante años ya con dispositivos como los Chrome Book o las plataformas de juego en la nube.
#7 ni de coña los juegos de lanzamiento costaban 7000 pesetas. Costaban entre 10 y 13 mil. Recuerdo comprar el Donkey kong country y pagar un dineral, sobre las 13000
Capitalismo
Qué ocurre? Se llama decrecimiento. En los 90 un juego de SNES costaba 14-15.000 ptas, un auténtico pastón para los pobres.
Es simple y llanamente, decrecimiento, con la cosa de que los que dominan el mundo pretenden acaparar y usar la IA para montarse el paraíso.
Nadie se ha dado cuenta de cómo anda el mundo occidental? Vivienda, alimentación, inflación, pérdida de poder adquisitivo galopante... La mayoría está a 2 nóminas de la pobreza.
Pero sí, el tag normal estaba por debajo de 9.000, con muchos títulos a 5 o 6.000.
P.S.: De hecho, los que llevaban el chip FX, memorias de las gordotas y los RPG, solían estar etiquetados a 12.000-14.000. No eran muchos, pero ahí están.