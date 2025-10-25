edición general
Hamas cederá la administración de Gaza a un comité palestino de tecnócratas independientes

Hamas cederá la administración de Gaza a un comité palestino de tecnócratas independientes

El Movimiento de Resistencia Islámica Hamas anunció este viernes en El Cairo que transferirá el Gobierno de la Franja de Gaza a un comité palestino compuesto por tecnócratas independientes —sin la Autoridad Palestina— tras alcanzar un acuerdo en la cumbre entre las diferentes facciones palestinas. Según informa la Agencia EFE en base al comunicado difundido por el movimiento palestino, el nuevo órgano gestionará la vida cotidiana y los servicios básicos en coordinación con “socios árabes e instituciones internacionales”.

Connect #1 Connect
Netanyahu se va quedando sin excusas. Va a tener que montar otro grupo terrorista en Gaza.
rogerius #2 rogerius *
#1 Si Netanyahu necesitara excusas para matar o mentir… :-|
capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Tecnocratas que trabajaron en jpmorgan o goldman sach?
cosmonauta #5 cosmonauta
¿Y por qué no a la Autoridad Nacional de Palestina, a los que han ninguneado desde hace tiempo?
normal que cedan todo ya dijo zanahorio que los iba a mandar para la tumba si no aceptaban , esta gente quieren que sus subalternos se reunan con alah pero a ellos nunca les viene bien
