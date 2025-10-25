Hamas cederá la administración de Gaza a un comité palestino de tecnócratas independientes

El Movimiento de Resistencia Islámica Hamas anunció este viernes en El Cairo que transferirá el Gobierno de la Franja de Gaza a un comité palestino compuesto por tecnócratas independientes —sin la Autoridad Palestina— tras alcanzar un acuerdo en la cumbre entre las diferentes facciones palestinas. Según informa la Agencia EFE en base al comunicado difundido por el movimiento palestino, el nuevo órgano gestionará la vida cotidiana y los servicios básicos en coordinación con “socios árabes e instituciones internacionales”.