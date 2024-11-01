edición general
Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido

Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido

El hombre había contado a su familia que pretendía cruzar el Atlántico acompañado solo con su perra, que seguía en el barco con vida

Leon_Bocanegra
Joder, muitas felicidades a su familia y allegados.
8
Connect
Que miren dentro de la perrita.
1
pitercio
Pues no tiene buena pinta el tema.
0
El_Tio_Istvan
Si se ha caído por la borda computa para el ránking?
0
DarthMatter
#4 No creo que 'el océano' cuente como 'piscina'.
1
El_Tio_Istvan
#6 bueno, bueno... Una mención honorífica entonces.
0
TripleXXX
Seguro que no queda ni rastro de la colombiana, misterio sin resolver.
0

