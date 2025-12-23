edición general
Hacia un marxismo con características chinas

¿Es China un país capitalista? Obviamente la respuesta es no. ¿Cómo va a ser capitalista un país que cuyo Estado, dirigido por cinco generaciones consecutivas de comunistas, controla a la clase capitalista corporativa, especialmente a través de la regulación? Otra cuestión es que nuestro “occidentalcentrismo” nos impida calificar al gigante asiático como un país socialista. En este sentido, para comprender mejor la realidad china, es necesario hacer un recorrido histórico. Empecemos.

Supercinexin
China es capitalista y ha abrazado el Liberalismo, que es lo único que funciona, y por eso va todo tan sumamente bien.

Curiosamente, nuestros ricos, nuestros líderes capitalistas y nuestros economistas liberales no quieren implementar ni una sola de las medidas que el Partido Comunista Chino ha implementado en China. Por motivos complejísimos que sería muy difícil discutir en un comentario del Menéame.

Por lo que sea.
Olepoint
#1 ¿ Porque en China, ya puedes ser rey, ex-ministro, o lo que sea si te pillan robando te cuelgan ?
cocolisto
Mucho brocha gorda veo por aquí.¿Es capitalista,es comunista?...
Si es un gran productor e investigador,si desarrolla grandes empresas e iniciativas es capitalista.Si acaba con la pobreza en corto espacio de tiempo,tiene planteamientos a largo plazo,ata en corto a los empresarios y la corrupción y los corruptos son pasados por la piedra,es comunista.
Aclararos porque creo que estáis un poco dispersos y confusos.
bronco1890
Se llama capitalismo de estado (porque oligarquía político-empresarial suena feo)
gelatti
China es más capitalista que cualquier país occidental. Da un poco de pena ver a comunistas defender a China para atacar a Europa y EEUU. Pero bueno, despues de ver a alguno defendiendo a Rusia ya me creo cualquier cosa.
ElenaCoures1
Marxista o no, sigue siendo una dictadura de mierda
Un sitio donde no se puede criticar a Winnie the Pooh porque acabas en la cárcel
