Hacia un marxismo con características chinas

¿Es China un país capitalista? Obviamente la respuesta es no. ¿Cómo va a ser capitalista un país que cuyo Estado, dirigido por cinco generaciones consecutivas de comunistas, controla a la clase capitalista corporativa, especialmente a través de la regulación? Otra cuestión es que nuestro “occidentalcentrismo” nos impida calificar al gigante asiático como un país socialista. En este sentido, para comprender mejor la realidad china, es necesario hacer un recorrido histórico. Empecemos.
Curiosamente, nuestros ricos, nuestros líderes capitalistas y nuestros economistas liberales no quieren implementar ni una sola de las medidas que el Partido Comunista Chino ha implementado en China. Por motivos complejísimos que sería muy difícil discutir en un comentario del Menéame.
Por lo que sea.
Si es un gran productor e investigador,si desarrolla grandes empresas e iniciativas es capitalista.Si acaba con la pobreza en corto espacio de tiempo,tiene planteamientos a largo plazo,ata en corto a los empresarios y la corrupción y los corruptos son pasados por la piedra,es comunista.
Aclararos porque creo que estáis un poco dispersos y confusos.
Un sitio donde no se puede criticar a Winnie the Pooh porque acabas en la cárcel