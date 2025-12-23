Hacia un marxismo con características chinas

¿Es China un país capitalista? Obviamente la respuesta es no. ¿Cómo va a ser capitalista un país que cuyo Estado, dirigido por cinco generaciones consecutivas de comunistas, controla a la clase capitalista corporativa, especialmente a través de la regulación? Otra cuestión es que nuestro “occidentalcentrismo” nos impida calificar al gigante asiático como un país socialista. En este sentido, para comprender mejor la realidad china, es necesario hacer un recorrido histórico. Empecemos.