¿Qué hacer ante el discurso radical de un adolescente?

Comentarios irónicos que normalizan estereotipos, bromas reiteradas sobre colectivos concretos, referencias constantes a “lo políticamente correcto” o uso de jerga específica que denota familiarización con entornos de potencial radicalización (por ejemplo, uso de palabras como simp)… ¿qué podemos hacer los adultos, en casa y en la escuela, ante estos posicionamientos por parte de los adolescentes? Nuestra reacción puede marcar la diferencia. Si respondemos señalando, culpabilizando o prohibiendo, reforzamos el marco que este perfil de usuario.

Gry #1 Gry
Darle la razón. Nada jode más a un adolescente que el que sus padres compartan sus ideas. :popcorn:
13
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

¡qué cabrón! ¡Le jodes vivo! xD

Es más, vístete como él. xD
3
devilinside #10 devilinside
#2 Y ponte a escuchar reguetton, trap y demás
0
#12 Setis
#10 Empieza a usar su vocabulario, y observa la tirria que le da.

Si insistes lo suficiente capaz que empieza a leer a Unamuno y Cervantes con tal de usar palabras diferentes a tí :troll:
2
wildseven23 #3 wildseven23
#1 Ja, ja, ja. Me guardo el comentario para dentro de un par de años xD
2
almoss #5 almoss *
#1 Dile lo de "Yo de joven decía exactamente lo mismo que tú y mírame!"

Eso sí que jode

Cuando te responda lo de "Yo soy distinto y no seré como tú" Ríete y suelta un "Jajaja lo mismito que le decía yo a mi padre!, eres clavado a mi"

Eso da mucho que pensar cuando eres joven xD
1
madeagle #9 madeagle
#1 No ironicamente, esto es asi. La psicologia inversa es lo que mejor funciona. Pero llevamos años intentando autoconvecernos de que lo ideal era obligar a adolescentes a acudir a charlas donde unos boomers les machacaban con que "el feminismo mola cantidubi tronco" y "que pases del fascismo, que no se enrolla mazo"
1
millanin #7 millanin
A mí me sale un hijo "liberal" y le daría completamente la razón. A la puta calle a buscarse la vida. Ya se regulará solo.
2
Findeton #14 Findeton
#7 Y cada céntimo que gane lo valorará más, y más odiará al estado por robarle la mitad de lo que gana.
0
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
inflarlo a hostias pero que parezca un accidente, una caída o algo así. no escuchan, no razonan. sólo obedecen a hormonas y a los likes en redes. así que a hostias como panes, mejor gente de confianza que se las dé pronto porque luego se las van a dar en la vida real, en el mundo del trabajo, etc. y las consecuencias son peores y a veces no tienen solución
3
strike5000 #11 strike5000
¿Y si en vez de usar la palabra 'simp' usa 'incel'? ¿Eso se considera también 'radicalización' o es una muestra de talante democrático y tolerante?
0
Gry #13 Gry
#6 Creo que es pagafantas en guiri.
1
#8 flixter
El problema es que estos crios muchas veces simplemente repiten lo que han visto en casa. Entonces este articulo iría dirigido a gente que piensa igual que sus hijos, y ambos no dan mas de sí, y aquí estamos...
0

