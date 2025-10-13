edición general
Hacen falta manos para recoger el kiwi asturiano, que es muy apreciado en España y afronta una "buena campaña"

Hacen falta manos para recoger el kiwi asturiano, que es muy apreciado en España y afronta una "buena campaña"

El responsable de la plantación frutal La Isla, en Soto, espera recolectar unas 650 toneladas de oro verde esta temporada

Veelicus #1 Veelicus
Abascal y su ralea estan montando autobuses para ir a putoayudar a España!!!
#15 A_S
#14 Estaba en ello cuando lo comentaste, me pudo el ansia :-D
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#16

No, la riada es de agua dulce xD

Otra cosa es que los vayas a recoger a San Juan o a San Esteban,
HeilHynkel #10 HeilHynkel
El sitio ese es muy curioso. Son las dos islas en el Nalón que se ven desde el viaducto y son una plantación de Kiwis.

Lo que no sé es que va a pasar el día que venga una riada gorda (que con el tiempo, vendrá)
lonnegan #16 lonnegan
#10 Kiwis salados xD
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Kiwi asturiano...manda cojones. El chiste se cuenta solo.
lonnegan #5 lonnegan
#4 Están cojonudos. lo sepas. Y además se cultivan en el estuario del rio Nalón, más fértil imposible.
#9 A_S *
#4 #5 #6 Os dejo las condiciones ideales para plantar kiwis, sacado de google

El kiwi prospera en climas templados, con inviernos frescos y veranos cálidos pero no extremos, idealmente con una temperatura media anual alrededor de los (15 grados). Necesita al menos 6 a 8 horas de sol directo al día y una humedad moderada. Para un desarrollo óptimo, debe estar protegido de heladas, vientos fuertes y calor excesivo. .

Temperatura: Entre 14 y 24 grados es lo ideal, aunque algunas variedades…   » ver todo el comentario
#14 yarkyark
#9 Edita que has enviado mas html que otra cosa.
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#5

En Asturias se dan a patadas ... como no podes el árbol te come la casa que esté al lado en tres años.
johel #19 johel
#5 #12 los kiwis son como una mala hierba, crecen en cualquier sitio. Los he visto en toda la costa norte; Galicia, Asturias, Cantabria, Bizkaia y Gipuzkoa.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Hay varios millones de parados en España. Que tiren de ellos.
elGude #20 elGude
#3 facil, que paguen un sueldo acorde al mercado actual.
jdmf #13 jdmf
Id a preguntar en las sedes de Vox, seguro allí estarán encantados de trabajar con mano de obra patriota.
obmultimedia #18 obmultimedia
Traduccion: Pagamos tan poco que ni los inmigrantes quieren venir
lonnegan #2 lonnegan
Yo no puedo ir. Es que me paro y empiezo a comérmelos xD
#7 yarkyark
#2 No te preocupes. A partir del 5 abonas la fina.
lonnegan #8 lonnegan
#7 El comer y el cagar, todo es empezar xD
#6 Leon_Bocanegra
La cálida Asturias.
#11 yarkyark
#6 Esta claro que no tienes ni idea de la plantación de Kiwi. El kiwi necesita un clima templado con inviernos frescos (que proporcionen entre 600 y 800 horas de frío) y veranos cálidos pero no excesivamente calurosos.

El clima de Asturias es Ideal. Y el terreno lo mismo. Además el Kiwi necesita mucho Agua.
#21 Emotivo
Pues cuando salga yo pondre las mias para comprar unos cuantos.
SegarroAmego #17 SegarroAmego *
Así pagarán la hora con todo el paro que hay en Asturias y luego se venden a precio de cojon de unicornio con dos cabezas en el super. Pero nada como este tipo de noticias para sacar el palillo en la barra del bar y soltar

Ejjjjjque hasen faltan inmigrantes!!!
#22 yarkyark
#17 En Asturias hay un 8,75% de paro. Y hay sectores como el de la construcción que la demanda supera a la oferta.
