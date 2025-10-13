·
6
meneos
11
clics
Hacen falta manos para recoger el kiwi asturiano, que es muy apreciado en España y afronta una "buena campaña"
El responsable de la plantación frutal La Isla, en Soto, espera recolectar unas 650 toneladas de oro verde esta temporada
|
etiquetas
:
kiwi
,
asturias
,
mano de obra
,
empleo
,
personal
,
falta
,
agricultura
#1
Veelicus
Abascal y su ralea estan montando autobuses para ir a putoayudar a España!!!
4
K
60
#15
A_S
#14
Estaba en ello cuando lo comentaste, me pudo el ansia
1
K
22
#23
HeilHynkel
#16
No, la riada es de agua dulce
Otra cosa es que los vayas a recoger a San Juan o a San Esteban,
0
K
16
#10
HeilHynkel
El sitio ese es muy curioso. Son las dos islas en el Nalón que se ven desde el viaducto y son una plantación de Kiwis.
Lo que no sé es que va a pasar el día que venga una riada gorda (que con el tiempo, vendrá)
0
K
16
#16
lonnegan
#10
Kiwis salados
0
K
11
#4
cenutrios_unidos
Kiwi asturiano...manda cojones. El chiste se cuenta solo.
2
K
15
#5
lonnegan
#4
Están cojonudos. lo sepas. Y además se cultivan en el estuario del rio Nalón, más fértil imposible.
1
K
21
#9
A_S
*
#4
#5
#6
Os dejo las condiciones ideales para plantar kiwis, sacado de google
El kiwi prospera en climas templados, con inviernos frescos y veranos cálidos pero no extremos, idealmente con una temperatura media anual alrededor de los (15 grados). Necesita al menos 6 a 8 horas de sol directo al día y una humedad moderada. Para un desarrollo óptimo, debe estar protegido de heladas, vientos fuertes y calor excesivo. .
Temperatura: Entre 14 y 24 grados es lo ideal, aunque algunas variedades…
» ver todo el comentario
1
K
22
#14
yarkyark
#9
Edita que has enviado mas html que otra cosa.
1
K
22
#12
HeilHynkel
#5
En Asturias se dan a patadas ... como no podes el árbol te come la casa que esté al lado en tres años.
0
K
16
#19
johel
#5
#12
los kiwis son como una mala hierba, crecen en cualquier sitio. Los he visto en toda la costa norte; Galicia, Asturias, Cantabria, Bizkaia y Gipuzkoa.
1
K
27
#3
Macnulti_reencarnado
Hay varios millones de parados en España. Que tiren de ellos.
1
K
13
#20
elGude
#3
facil, que paguen un sueldo acorde al mercado actual.
0
K
12
#13
jdmf
Id a preguntar en las sedes de Vox, seguro allí estarán encantados de trabajar con mano de obra patriota.
0
K
11
#18
obmultimedia
Traduccion: Pagamos tan poco que ni los inmigrantes quieren venir
0
K
11
#2
lonnegan
Yo no puedo ir. Es que me paro y empiezo a comérmelos
0
K
11
#7
yarkyark
#2
No te preocupes. A partir del 5 abonas la fina.
0
K
12
#8
lonnegan
#7
El comer y el cagar, todo es empezar
0
K
11
#6
Leon_Bocanegra
La cálida Asturias.
0
K
9
#11
yarkyark
#6
Esta claro que no tienes ni idea de la plantación de Kiwi. El kiwi necesita un clima templado con inviernos frescos (que proporcionen entre 600 y 800 horas de frío) y veranos cálidos pero no excesivamente calurosos.
El clima de Asturias es Ideal. Y el terreno lo mismo. Además el Kiwi necesita mucho Agua.
1
K
22
#21
Emotivo
Pues cuando salga yo pondre las mias para comprar unos cuantos.
0
K
7
#17
SegarroAmego
*
Así pagarán la hora con todo el paro que hay en Asturias y luego se venden a precio de cojon de unicornio con dos cabezas en el super. Pero nada como este tipo de noticias para sacar el palillo en la barra del bar y soltar
Ejjjjjque hasen faltan inmigrantes!!!
0
K
6
#22
yarkyark
#17
En Asturias hay un 8,75% de paro. Y hay sectores como el de la construcción que la demanda supera a la oferta.
0
K
12
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
Temperatura: Entre 14 y 24 grados es lo ideal, aunque algunas variedades…
