Del hábito de Rosalía a los retiros espirituales en TikTok: por qué hay un auge de la estética religiosa y el ‘catolicismo cool’ en internet

Mientras la música recupera la imaginería cristiana y movimientos como Hakuna llenan estadios, los ‘influencers’ católicos acumulan miles de seguidores en redes sociales

skaworld #1 skaworld
Porque bro Cristo no tenia una fucking panza, se levantaba a las 4 de la mañana para hacerse unos burpis y predicar masivamente
#2 imaginateca
#1 Fue el primer cristobro.
Ya cierro la puerta al salir.
#4 j-light
Ahí va lo mio: porque la vida moderna está básicamente vacía y ella solita se está desmoronando.

Y esto de Rosalía, no sé, hace tiempo que cantó "Cuando es de noche", una interpretación del tema que Enrique Morente hizo del poema de San Juan de la Cruz. En YT está. Una joya.
Enero2025 #3 Enero2025
Podéis reíros de Dios pero no del Diablo.
