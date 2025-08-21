edición general
El hábito de la lectura disminuye en EE. UU., según un estudio. La magnitud del descenso, un 40 por ciento entre 2003 y 2023, sorprendió a los investigadores

Los resultados mostraron disparidades demográficas importantes entre las personas que leen por placer. Por ejemplo, en 2023, las personas con un nivel educativo más alto tenían más del doble de probabilidades de leer que las personas con un nivel educativo más bajo, y las personas con ingresos altos tenían aproximadamente 1,5 veces más probabilidades de leer que las personas con ingresos bajos. Estas disparidades se incrementaron con el tiempo. En 20 años que analizaron, más de 236.000 estadounidenses respondieron a la encuesta.

powernergia #1 powernergia
Me temo que en otros paises veremos resultados similares.
#8 Dav3n
#1 Bueno, primero habría que llegar a sus niveles de analfabetización, que son elevadísimos para ser la cuna del imperio (o no, según se mire, tienen sentido que dentro de su sistema de sometimiento haya un interés en ello).

Luego ya veremos, pero es que tienen la pole en occidente (con diferencia) y poco se habla de ello porque no es un dato suficientemente relevante en la propaganda que nos venden.
#4 concentrado
Supongo que se refiere a leer libros o publicaciones. Porque de leer textos de menos de 280 caracteres seguro que van sobrados.
arturios #6 arturios
También está el factor: "cuando no hay para pan, no hay para estampitas" y un porcentaje nada despreciable de la población de EE. UU. vive en la más pura pobreza.
#7 eqas
Pues cada vez hay más facilidades. El que quiere leer de verdad, recurre al pirateo de ebooks, o bien usa el método legal de eBiblio y el carnet de su biblioteca. Ebooks gratis fácilmente, y legales. O si me apuras, la oferta del día de amazon, que suele estar a menos 2 de €, por un libro popular/reciente. Facilidades hay en este mundo digital, más que antes.
#2 Katos
Me lo dijo tik tok
DarthMatter #3 DarthMatter *
¡Ah! ... Pero ¿es que leían algo?

George Carlin - It's A BIG Club & You Ain't In It!
www.youtube.com/watch?v=Nyvxt1svxso
