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Los habitantes de Rodeiro (Pontevedra) reúnen 8.000 € para repatriar el cuerpo de un vecino a Senegal: “Era un amigo más, teníamos que hacerlo”

Los habitantes de Rodeiro (Pontevedra) reúnen 8.000 € para repatriar el cuerpo de un vecino a Senegal: “Era un amigo más, teníamos que hacerlo”

Samba Coumba, uno de los vecinos de Rodeiro, falleció a miles de kilómetros de su familia tras una dura enfermedad. La noticia golpeó fuerte en este pueblo gallego de apenas 2.200 habitantes, donde se había integrado plenamente. Ante la imposibilidad de que su familia asumiera el coste de repatriar el cuerpo a Senegal, la comunidad reaccionó de forma inmediata y solidaria. En solo 24 horas, los vecinos recaudaron más de 8.000 € para que Samba pudiera descansar en su país natal junto a los suyos. A lo largo de su enfermedad también lo cuidaron.

| etiquetas: rodeiro , senegal , senegalés , integración , aun hay esperanza
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#3 kkculopis
Esto son personas! y no la mierda verde que empieza por V y termina por X
13 K 87
Cuñado #6 Cuñado *
#3 Compro vocal y resuelvo :troll:
2 K 23
Spirito #1 Spirito
Lo cual les honra.

D.E.P. Samba.
11 K 78
skaworld #4 skaworld
Un pequeño detalle... no se de donde es esa foto, pero amos... eso no es Rodeiro

Fuente: Como que es mi pueblo.
6 K 69
SmithW6079 #5 SmithW6079
#4 Celanova según Google
1 K 18
skaworld #8 skaworld
#5 Me lo creo, lo que te puedo garatizar es que Rodeiro no es
0 K 12
Cuñado #14 Cuñado
#8 ¿Ahora vamos a tener que creer a alguien de Rodeiro antes que a Infobae? ¿Qué será lo próximo? ¿Pedirles que inviertan más de dos minutos en editar una noticia en vez de poner una imagen de stock de "pueblo de Galicia" que no coincide ni en la provincia?

#5 Celanova es. Al fondo se ve el castillo.
1 K 22
Moderdonia #10 Moderdonia *
Por fin una noticia bonita y emocionante que habla bien de la humanidad.


El Estado, la Xunta, la Diputación o todos ellos solidariamente deberían devolver ese dinero a los vecinos. Son una gota en sus presupuestos y una pasta para los vecinos. Los impuestos están para estas cosas.
4 K 41
#12 To_lo_loco
#10 Y hay tantos hechos hermosos que sostienen la humanidad que afortunadamente no son noticia.

Porque aunque les joda a los amargados sólo existimos personas.
2 K 26
chatOGT #20 chatOGT
#10 pues a mí me parece una estupidez.

Esos euros deberían ser disfrutados en vida, ya sea la suya o la de los suyos. Pero gastarlos en fletar el vuelo de un cadáver. Seguro que esos 8000 pavos podrían haber ayudado a muchas personas en Senegal. ¿No es ese un destino muchisísimo mejor que quemar queroseno?
0 K 10
#11 cKr1
En España hay mejores personas de las que pensamos, y están por todas partes. Este país no es Twitter, ni En Boca de Todos, afortunadamente.
3 K 22
Find #18 Find
#11 Ni Menéame!
0 K 11
Doisneau #7 Doisneau
Tambien hay que estar un poquito obsesionado para que gente de un pueblo tenga un gesto noble con un amigo y empeceis a hablar de vox todos. Que aburris a las ovejas ya con tanto monotema
5 K -16
#9 DenisseJoel
#7 No es tan extraño si piensas que para el grupo nazi, ese amigo hubiera tenido la prioridad última, justo después de criminales y asesinos.
3 K 32
#13 srskiner
#7 bueno, vox esta hablando todo el dia de mandar extranjeros de vuelta a casa y es exactamente lo que ha hecho esta gente
0 K 10
#15 kkculopis
#7 Pues a mi me parece lo mas normal del mundo. Se habla de solidaridad y se compara con algo insolidario como son los que empiezan por V y terminan por X
0 K 6
#16 fatuto
#7 amo a vé. Aquí los obsesionados son los xenófobos. Que están todo el santo día achacando nuestros propios problemas a los inmigrantes. Son un disco rayado.
0 K 6
Cuñado #17 Cuñado
#7 No, si los que están obsesionados con los inmigrantes son ellos, que no hablan de otra cosa.

La gente normal, como podemos ver, entiende perfectamente que la inmensa mayoría son personas perfectamente normales, como cualquiera. Como cualquiera que no sea un montón de mierda, claro, o de Vox, valga la redundancia.
1 K 21
Bapho #19 Bapho
#7 a mi me aburre que los traidores y mala gente de Vox este todo el dia con lo mismo pero CAAAAADA vez que ellos suelten su bazofia y su odio por su boquita repetiremos mil veces lo que sin. Si te aburres no lo leas.
0 K 13

menéame