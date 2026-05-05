Los habitantes de Rodeiro (Pontevedra) reúnen 8.000 € para repatriar el cuerpo de un vecino a Senegal: “Era un amigo más, teníamos que hacerlo”

Samba Coumba, uno de los vecinos de Rodeiro, falleció a miles de kilómetros de su familia tras una dura enfermedad. La noticia golpeó fuerte en este pueblo gallego de apenas 2.200 habitantes, donde se había integrado plenamente. Ante la imposibilidad de que su familia asumiera el coste de repatriar el cuerpo a Senegal, la comunidad reaccionó de forma inmediata y solidaria. En solo 24 horas, los vecinos recaudaron más de 8.000 € para que Samba pudiera descansar en su país natal junto a los suyos. A lo largo de su enfermedad también lo cuidaron.