Los habitantes de Rodeiro (Pontevedra) reúnen 8.000 € para repatriar el cuerpo de un vecino a Senegal: “Era un amigo más, teníamos que hacerlo”

Samba Coumba, uno de los vecinos de Rodeiro, falleció a miles de kilómetros de su familia tras una dura enfermedad. La noticia golpeó fuerte en este pueblo gallego de apenas 2.200 habitantes, donde se había integrado plenamente. Ante la imposibilidad de que su familia asumiera el coste de repatriar el cuerpo a Senegal, la comunidad reaccionó de forma inmediata y solidaria. En solo 24 horas, los vecinos recaudaron más de 8.000 € para que Samba pudiera descansar en su país natal junto a los suyos. A lo largo de su enfermedad también lo cuidaron.
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D.E.P. Samba.
Fuente: Como que es mi pueblo.
#5 Celanova es. Al fondo se ve el castillo.
El Estado, la Xunta, la Diputación o todos ellos solidariamente deberían devolver ese dinero a los vecinos. Son una gota en sus presupuestos y una pasta para los vecinos. Los impuestos están para estas cosas.
Porque aunque les joda a los amargados sólo existimos personas.
Esos euros deberían ser disfrutados en vida, ya sea la suya o la de los suyos. Pero gastarlos en fletar el vuelo de un cadáver. Seguro que esos 8000 pavos podrían haber ayudado a muchas personas en Senegal. ¿No es ese un destino muchisísimo mejor que quemar queroseno?
La gente normal, como podemos ver, entiende perfectamente que la inmensa mayoría son personas perfectamente normales, como cualquiera. Como cualquiera que no sea un montón de mierda, claro, o de Vox, valga la redundancia.