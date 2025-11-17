edición general
¿Qué ha pasado en las elecciones de Chile? Ocho gráficos para entender los resultados

El ultraderechista José Antonio Kast ha sido la opción favorita entre los jóvenes y tiene muchas opciones de ser elegido presidente en diciembre. El populista Parisi ha doblado el dato que le otorgaban las encuestas

calde #2 calde
Por qué el populista es siempre el de izquierdas??? No es populista prometer que van a hacer más ricos a los pobres porque van a bajar impuestos (a la vez que recortarán servicios públicos)?

A mí me parece que eso de dar a entender que el partido financiado por los 4 más ricos del país va a ser quien mejor represente y se preocupe por los problemas de esa gente que está en el extremo contrario de la escala de riqueza rompe cualquier medido de populismo...
#3 NoMeVeas *
#2 el paisis haciendo lo de siempre, aunque muchos parecen olvidarse. Estoy por votar negativo... No hay otro medio?
#4 Robe7064
#2 El populista que menciona El País es de derecha. Parisi dice que no es "ni facho ni comunacho' pero sus posturas y su electorado son más de derecha que de izquierda.
calde #5 calde
#4 Cierto, tienes razón, a la de izquierdas la llaman simplemente "izquierdista", que oye, podía ser peor: "izquierdosa"...

Pero aún así, me sigue chocando que el de extrema derecha quede como "no populista"...

no parece tener mucho sentido.
#6 Robe7064
#5 Kast también es populista Jara un poco, pero no los define como a Parisi.
#7 eipoc
#2 porque es un recurso de la derecha, del que sus votantes acríticos no van a dudar.
Priorat #1 Priorat
Van a tener que escoger entre mierda y caca. Pero es lo que ellos han decidido.
