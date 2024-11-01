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Por qué ha abandonado Rusia la carrera espacial: “No podemos competir ni con China”

Por qué ha abandonado Rusia la carrera espacial: “No podemos competir ni con China”

Este domingo se han cumplido 65 años desde que Yuri Gagarin aterrizó en paracaídas sobre un campo de cultivo cerca del río Volga, tras eyectarse de la cápsula Vostok 1. Hasta que las autoridades soviéticas no se cercioraron de que estaba sano y salvo, y de que el primer vuelo espacial de la humanidad había sido un éxito, no se apresuraron a difundir la noticia a través de la agencia oficial TASS.

| etiquetas: rusia , espacio , china
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5 comentarios
2 1 1 K 32 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Rusia no tiene capacidad para competir ni contra EEUU ni contra China, no tiene suficiente capacidad economica.
Lo que esta haciendo es unirse a China, de esta manera Rusia aporta el conocimiento de decadas de experiencia y China pone el potencial economico para avanzar rapido.

www.negocios.com/articulo/tecnologia/china-rusia-avanzan-pacto-constru
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#3 pozz
No tienen pasta para desarrollar nada, todo el dinero se esta redirigiendo a los delirios imperialistas del dictador en Ucrania.
En parte, me alegra que se esten dando esta monumental hostia, que se jodan por nazis y terroristas.
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#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
La carrera espacial es un invento de los Estados Unidos, que son los que ponen la meta, y declaran la victoria.
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Edheo #4 Edheo
#2 Y se cuelgan la medalla, que ya compraron ellos mismos, previamente
Son el "magic andreu" de la política internacional
Con mis inmensos respetos por Magic Andreu, que en este caso, si fué un grande
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elTieso #5 elTieso
Los cosmonautas murieron con el comunismo (ruso).
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menéame