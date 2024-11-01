Por qué ha abandonado Rusia la carrera espacial: “No podemos competir ni con China”

Este domingo se han cumplido 65 años desde que Yuri Gagarin aterrizó en paracaídas sobre un campo de cultivo cerca del río Volga, tras eyectarse de la cápsula Vostok 1. Hasta que las autoridades soviéticas no se cercioraron de que estaba sano y salvo, y de que el primer vuelo espacial de la humanidad había sido un éxito, no se apresuraron a difundir la noticia a través de la agencia oficial TASS.