Este domingo se han cumplido 65 años desde que Yuri Gagarin aterrizó en paracaídas sobre un campo de cultivo cerca del río Volga, tras eyectarse de la cápsula Vostok 1. Hasta que las autoridades soviéticas no se cercioraron de que estaba sano y salvo, y de que el primer vuelo espacial de la humanidad había sido un éxito, no se apresuraron a difundir la noticia a través de la agencia oficial TASS.
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Lo que esta haciendo es unirse a China, de esta manera Rusia aporta el conocimiento de decadas de experiencia y China pone el potencial economico para avanzar rapido.
www.negocios.com/articulo/tecnologia/china-rusia-avanzan-pacto-constru
En parte, me alegra que se esten dando esta monumental hostia, que se jodan por nazis y terroristas.
Son el "magic andreu" de la política internacional
Con mis inmensos respetos por Magic Andreu, que en este caso, si fué un grande