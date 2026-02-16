Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia: “La Guerra Civil acabó por una operación de inteligencia que se ha mantenido oculta”

Sin duda, Gutmaro Gómez Bravo es uno de los referentes historiográficos en el estudio de nuestro pasado reciente. Con su última aportación, Cómo terminó la guerra civil española (Crítica), consigue la rara hazaña de componer un libro académico con la tensión de una novela de espías. A partir de una amplia documentación inédita, desvela las maniobras del bando franquista para atraerse a los líderes republicanos y empujarlos a la capitulación.