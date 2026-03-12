Guía para entender la crisis del crédito privado: ¿se avecina un colapso financiero?

Los fondos que dan préstamos a las empresas desatan el nerviosismo en el mercado.
Morgan Stanley y Cliffwater han limitado las retiradas de dinero de sus fondos de crédito.
Algo parecido han tenido que hacer Blackstone, BlackRock y Blue Owl al no poder atender la fuerte demanda de devoluciones por parte de los inversores.
| etiquetas: riesgo , crédito , privado , fondos
Y por supuesto, la burbuja de la IA no explotará jamás
Creéis que la IA me ayudará en la respuesta o no va a tirar piedras contra su tejado?