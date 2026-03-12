edición general
4 meneos
37 clics
Guía para entender la crisis del crédito privado: ¿se avecina un colapso financiero?

Guía para entender la crisis del crédito privado: ¿se avecina un colapso financiero?

Los fondos que dan préstamos a las empresas desatan el nerviosismo en el mercado.

Morgan Stanley y Cliffwater han limitado las retiradas de dinero de sus fondos de crédito.

Algo parecido han tenido que hacer Blackstone, BlackRock y Blue Owl al no poder atender la fuerte demanda de devoluciones por parte de los inversores.

| etiquetas: riesgo , crédito , privado , fondos
3 1 0 K 55 Economía
7 comentarios
3 1 0 K 55 Economía
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Gran sistema. Mete tu dinero sin problema, que ya te diré yo si lo puedes retirar según me convenga.
1 K 19
Gry #6 Gry
#4 Para este tipo de fondos es más peligroso que los inversores retiren su dinero que el que quiebren las empresas a las que se lo han prestado.
0 K 15
cosmonauta #7 cosmonauta
#5 El problema es que hay minoristas pillados y probablemente no tenían claro donde se metían.
0 K 16
#3 Dav3n
Nooo, todos tranquilos, está todo controlado.

Y por supuesto, la burbuja de la IA no explotará jamás :foreveralone:
0 K 15
Findeton #1 Findeton
Brent a $100 y crisis de crédito. ¿Esto es 2008 o 2026?
1 K 13
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 de puente a puente y tira que el mundo lo manda un demente
1 K 14
#5 surco *
#1 A ver, crisis de crédito a empresas de alto riesgo, sobre todo start ups. A priori es una parte pequeña del mercado, ahora bien, con que tipo de empresas han estado relacionadas las últimas Start ups??? :roll: :roll: :roll: :roll:

Creéis que la IA me ayudará en la respuesta o no va a tirar piedras contra su tejado? :-D
0 K 11

menéame