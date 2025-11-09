edición general
Guerra en Ucrania: civiles a oscuras por ataques rusos contra infraestructura energética  

Los ataques rusos contra la infraestructura eléctrica ucraniana tiene a oscuras a los civiles. Los negocios han tenido que adaptarse a los cortes y las empresas telefónicas y de internet también han tenido que recurrir a generadores para seguir funcionando durante las suspension energéticas causadas por los constantes ataques.

KLKManin #1 KLKManin *
Por lo que sea, en MNM los niños ucranianos no levantan tantas pasiones como los niños palestinos, ni los imperialistas rusos tanto odio como los imperialistas yankis.
placeres #2 placeres *
... Juraria que cuando atacaron los ucranianos.. se decía las refinerías de MOSCÚ o la cayo la electricidad de la capital.

Que curioso que ahora sí se mencionen explícitamente a los civiles y sus problemas.

#1 Los niños ucranianos están recibiendo 80.000 millones anuales en armamento, los niños palestinos obtuvieron una caja llena rezos y buenas intenciones. Hay que ver lo especial que son los reyes magos repartiendo armas para defenderse según el color de piel y tu cultura.
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 El color y la cultura no tienen nada que ver, solo los intereses de los mandatarios. Y es bastante infantil que digas cosas asi cuando son obviamente falsas, a los mandatarios se las sudan las culturas y las razas, es bastante evidente
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike *
#5 #2 Ucrania ha tardado dos años enteros en tener la capacidad de devolver esos golpes que surivikin empezó en 2022. Tras tres años de guerra, y al llegar su tercer invierno de ataques constantes contra infraestructura civil, Ucrania, país agredido y que no hace más que defenderse, empieza a devolver esos golpes, solo que en una proporción infinitamente menor.

Yo me alegro de que Ucrania pueda, al fin y con medios propios, debolver esos golpes. Y si Rusia quiere que cesen basta con declarar un alto el fuego, si Ucrania quiere, y claro que quiere, tiene que rendir el país.

Lo que es una puta mierda es la falsa equidistancia entre agresor y agredido y el castigo que inflige el agresor a un país que no hace más que defenderse.
cosmonauta #10 cosmonauta *
#2 El matiz entre ser el agresor o el agredido.

Hace tiempo vi como un borracho en bicicleta atropellaba un niño. Todo los que estábamos cerca nos acercamos a ver que tal estaba el niño, que era la víctima.
NATOstrófico #3 NATOstrófico
#1 no es que no levanten pasiones los niños ucranianos, es que para que el amigo de Boris Johnson haga negocios algún daño colateral habrá que tener

www.meneame.net/story/boris-johnson-habria-recibido-sobornos-promover-
Carnedegato #6 Carnedegato
#3 Es que realmente nos interesan más los ucranianos, por supuesto. Proximidad geográfica y cultural se llama.

A ver si a los mermados de ultraizquierda de esta santa pocilga les interesa lo mismo Sudán, que Pakistán o Gaza.. Cada uno protege lo suyo.
EsanZerbait #5 EsanZerbait
#1 No decías lo mismo sobre las declaraciones de Zelenski, la semana pasada, prometiendo dejar a la región de Moscú sin luz.
Pues esto es una puta mierda, no te voy a quitar la razón en eso, pero es asi siendo Rusia o siendo Ucrania quien lo haga.
No aplaudais cuando Ucrania ataca refinerias u oleoductos y asi no parecereis tan hipócritas cuando critiqueis el que lo haga Rusia.
#8 vituwaf
#1 Los progres tienen la empatía selectiva. Ninguna novedad.
salteado3 #9 salteado3
#1 ¿Y los niños? ¿Es que nadie piensa en los niños?  media
