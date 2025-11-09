Guerra en Ucrania: civiles a oscuras por ataques rusos contra infraestructura energética  

Los ataques rusos contra la infraestructura eléctrica ucraniana tiene a oscuras a los civiles. Los negocios han tenido que adaptarse a los cortes y las empresas telefónicas y de internet también han tenido que recurrir a generadores para seguir funcionando durante las suspension energéticas causadas por los constantes ataques.
| etiquetas: ucrania , guerra , rusia , oscuras , ataque
Que curioso que ahora sí se mencionen explícitamente a los civiles y sus problemas.
#1 Los niños ucranianos están recibiendo 80.000 millones anuales en armamento, los niños palestinos obtuvieron una caja llena rezos y buenas intenciones. Hay que ver lo especial que son los reyes magos repartiendo armas para defenderse según el color de piel y tu cultura.
Yo me alegro de que Ucrania pueda, al fin y con medios propios, debolver esos golpes. Y si Rusia quiere que cesen basta con declarar un alto el fuego, si Ucrania quiere, y claro que quiere, tiene que rendir el país.
Lo que es una puta mierda es la falsa equidistancia entre agresor y agredido y el castigo que inflige el agresor a un país que no hace más que defenderse.
Hace tiempo vi como un borracho en bicicleta atropellaba un niño. Todo los que estábamos cerca nos acercamos a ver que tal estaba el niño, que era la víctima.
www.meneame.net/story/boris-johnson-habria-recibido-sobornos-promover-
A ver si a los mermados de ultraizquierda de esta santa pocilga les interesa lo mismo Sudán, que Pakistán o Gaza.. Cada uno protege lo suyo.
Pues esto es una puta mierda, no te voy a quitar la razón en eso, pero es asi siendo Rusia o siendo Ucrania quien lo haga.
No aplaudais cuando Ucrania ataca refinerias u oleoductos y asi no parecereis tan hipócritas cuando critiqueis el que lo haga Rusia.