La guerra más sibilina de EEUU e Israel: censura y presiones a la prensa para liderar el relato

Los bombardeos y los disparos no son las únicas armas de una guerra. Igual de importantes son las empleadas para hacerse con el relato del conflicto. Conocedores de ello, Estados Unidos e Israel, quienes iniciaran su ofensiva contra Irán el pasado fin de semana, tratan de silenciar a la prensa que informa desde sus territorios, haciendo creer a la población que las distintas cabeceras caen en la "propaganda iraní". Recientemente, en territorio hebreo, dos presentadores de la CNN, situados en lo alto de una azotea en Tel Aviv, llevaban a cabo...
| etiquetas: censura , israel , eeuu , guerra , irán
Por lo menos desde la guerra de Cuba en 1898, en la cual un magnate (Hearst) avivó la polémica creando el periodismo amarillo, con un estilo que priorizaba el impacto emocional sobre la verificación, la indignación sobre la información.
Entre el y su rival Pulitzer se encargaron de que la cosa fuera escalando (te suena lo de "remember the Maine")