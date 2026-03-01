“Si la guerra en Irán se prolonga un mes, va a faltar el 40% del petróleo exportable”

"único que pueden hacer los Estados en esa situación de prolongación del conflicto(...)es empezar a racionar. Y eso, en un sistema capitalista como este, es una catástrofe sin paliativos.Y eso, en un sistema capitalista como este, es una catástrofe sin paliativos. Implicaría el cierre de muchas empresas, encarecimiento de productos, incluso podría llegar a haber problemas con los alimentos(...)Si esto sigue así de aquí a un mes, entramos en una depresión económica como seguramente no se ha visto nunca, incluso mayor que la de 1929.