“Si la guerra en Irán se prolonga un mes, va a faltar el 40% del petróleo exportable”

"único que pueden hacer los Estados en esa situación de prolongación del conflicto(...)es empezar a racionar. Y eso, en un sistema capitalista como este, es una catástrofe sin paliativos.Y eso, en un sistema capitalista como este, es una catástrofe sin paliativos. Implicaría el cierre de muchas empresas, encarecimiento de productos, incluso podría llegar a haber problemas con los alimentos(...)Si esto sigue así de aquí a un mes, entramos en una depresión económica como seguramente no se ha visto nunca, incluso mayor que la de 1929.

Supercinexin #1 Supercinexin
Denle las gracias a los benefactores de la Humanidad, EEUU, y a la primera y más importante frontera del Mundo Libre, 15r43l.

O mejor aún, voten a la Derecha. Porque ya se sabe: esto es todo culpa del Socialismo. De la Izquierda y del Islam, para ser más específicos.
alpoza #6 alpoza
Los Rusos frotándose las manos con precios que compensará con creces las sanciones de estos años.
Los Europeos llorando por hacerle caso a tito SAM con Ucrania jodiendo la relación con Rusia y siendo ignorado y ninguneados con USA en el tema de Irán.

Nos lo tenemos bien merecido.
#14 Dav3n
#13 Pero no es total ya que Irán si saca su petróleo y Arabia Saudí y EAU lo están desviando por oleoductos, uno al Mar Rojo y otro fuera del Estrecho

Vas muy rápido, están desviando por oleoductos pero ni tienen la capacidad de moverlo todo ni hay seguridad de que esos barcos puedan circular por ahí.

Por qué?

Los houties.

A qué crees que están esperando los houties?

Así que de sensacionalista, nanai.
Gry #2 Gry
Los EEUU son exportadores netos de petróleo, pueden simplemente tirar por la borda eso del "libre mercado" y limitar precios y exportaciones.

Lo que no tengo ni idea es de cuáles serían las consecuencias.
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Para Europa, devolvernos al Medievo.

Para el resto del Mundo, no lo sé exactamente. Por ejemplo a toda esta región de aquí duckduckgo.com/?t=ffab&q=asia&iaxm=maps con petróleo y gas y uranio más que de sobra para ellos solos sin tener que pasar por USA ni por el Atlántico, no creo que les importe una puta mierda que los occidentales nos vayamos al carajo, votemos en masa a la Extrema Derecha y nos matemos entre nosotros. Ellos irán a lo suyo y tan campantes.

En realidad, todo depende de nosotros. Nadie más va a venir a ayudarnos a salir del profundísimo pozo de mierda en el que nosotros mismos nos hemos metido, gracias a nuestro hermano mayor USA.
Gry #5 Gry
#3 Estuve charlando con Gemini, no lo pinta muy bien para Europa:

www.markdownpaste.com/document/consecuencias-limitar-petrleo-eeuu
RoterHahn #7 RoterHahn
#5
Eruu para mantener su hegemonía y debilitar a China, si tiene que tirarnos por la borda, nos tirara.
Gry #8 Gry
#7 Sin dudarlo ni un segundo, Trump también nos ve como rivales que se aprovechan de ellos.
#4 Murciegalo
#2 según el entrevistado, especialista en el tema, no: es importador neto.
#9 Borgiano
Pero ¿el amigo Turiel ha acertado algo alguna vez?
#11 Sigo_intentandolo
#9 busca lo que significa el principio de precaución y aplícalo a este contexto...

Nadie sabe lo que va a pasar en realidad... ante ante el riesgo de que el camino se acabe... no será mejor tomar alguna medida preventiva?...
#12 Dav3n *
#9 Varias, hijito, entre otras cosas nos adelantó el apagón nacional del que nadie es responsable.

Lo más gracioso de los haters es que negáis una realidad que ya está aquí, simplemente porque vuestra religión liberal os impide razonar y lo que es peor, leer.

Y te vota el @Duke00, el ejperto que aún niega que el rechazo al gas ruso ha hecho mierda a media Europa y que es la causa principal de la debacle industrial alemana.
#13 El_dinero_no_es_de_nadie *
Sensacionalista.
#9 Si el bloqueo de Ormuz fuera total sólo faltaría el 20%

Pero no es total ya que Irán si saca su petróleo y Arabia Saudí y EAU lo están desviando por oleoductos, uno al Mar Rojo y otro fuera del Estrecho

Como mucho faltaría el 12 o 15%  media
elTieso #10 elTieso
Yo solo les pido una cosa a los catastrofistas, además de anticipar el escenario compartir las medidas personales que están tomando para prepararse.
#15 Dav3n
#10 Tienes casa con huerto y pozo?

Si la respuesta es negativa, lo poco que puedes hacer es abastecerse y prepararte para la subida de precio que se viene, así en general.

Llena la despensa con productos que aguanten largo tiempo.

Haz las compras de todo lo que no tengas y creas que puedas necesitar en los próximos meses.

Tener un camping gas y combustible en bombona para emergencias tampoco es mala idea, así como velas, cerillas, pilas, radio, linterna, baterías solar, etc.

El escenario…   » ver todo el comentario
#16 Sigo_intentandolo
#10 reducir el consumo, ahorro en la medida de lo posible. Casa en el pueblo (va a servir de poco).

No hay medidas personales mágicas para estar "bien" si te llevan a una crisis tipo 1929... los curritos de a pie simplemente estamos jodidisimos... pero que jodidisimos... a niveles que no somos capaces de imaginar...
