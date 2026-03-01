“Si la guerra en Irán se prolonga un mes, va a faltar el 40% del petróleo exportable”

"único que pueden hacer los Estados en esa situación de prolongación del conflicto(...)es empezar a racionar. Y eso, en un sistema capitalista como este, es una catástrofe sin paliativos.Y eso, en un sistema capitalista como este, es una catástrofe sin paliativos. Implicaría el cierre de muchas empresas, encarecimiento de productos, incluso podría llegar a haber problemas con los alimentos(...)Si esto sigue así de aquí a un mes, entramos en una depresión económica como seguramente no se ha visto nunca, incluso mayor que la de 1929.
O mejor aún, voten a la Derecha. Porque ya se sabe: esto es todo culpa del Socialismo. De la Izquierda y del Islam, para ser más específicos.
Los Europeos llorando por hacerle caso a tito SAM con Ucrania jodiendo la relación con Rusia y siendo ignorado y ninguneados con USA en el tema de Irán.
Nos lo tenemos bien merecido.
Vas muy rápido, están desviando por oleoductos pero ni tienen la capacidad de moverlo todo ni hay seguridad de que esos barcos puedan circular por ahí.
Por qué?
Los houties.
A qué crees que están esperando los houties?
Así que de sensacionalista, nanai.
Lo que no tengo ni idea es de cuáles serían las consecuencias.
Para el resto del Mundo, no lo sé exactamente. Por ejemplo a toda esta región de aquí duckduckgo.com/?t=ffab&q=asia&iaxm=maps con petróleo y gas y uranio más que de sobra para ellos solos sin tener que pasar por USA ni por el Atlántico, no creo que les importe una puta mierda que los occidentales nos vayamos al carajo, votemos en masa a la Extrema Derecha y nos matemos entre nosotros. Ellos irán a lo suyo y tan campantes.
En realidad, todo depende de nosotros. Nadie más va a venir a ayudarnos a salir del profundísimo pozo de mierda en el que nosotros mismos nos hemos metido, gracias a nuestro hermano mayor USA.
www.markdownpaste.com/document/consecuencias-limitar-petrleo-eeuu
Eruu para mantener su hegemonía y debilitar a China, si tiene que tirarnos por la borda, nos tirara.
Nadie sabe lo que va a pasar en realidad... ante ante el riesgo de que el camino se acabe... no será mejor tomar alguna medida preventiva?...
Lo más gracioso de los haters es que negáis una realidad que ya está aquí, simplemente porque vuestra religión liberal os impide razonar y lo que es peor, leer.
Y te vota el @Duke00, el ejperto que aún niega que el rechazo al gas ruso ha hecho mierda a media Europa y que es la causa principal de la debacle industrial alemana.
#9 Si el bloqueo de Ormuz fuera total sólo faltaría el 20%
Pero no es total ya que Irán si saca su petróleo y Arabia Saudí y EAU lo están desviando por oleoductos, uno al Mar Rojo y otro fuera del Estrecho
Como mucho faltaría el 12 o 15%
Si la respuesta es negativa, lo poco que puedes hacer es abastecerse y prepararte para la subida de precio que se viene, así en general.
Llena la despensa con productos que aguanten largo tiempo.
Haz las compras de todo lo que no tengas y creas que puedas necesitar en los próximos meses.
Tener un camping gas y combustible en bombona para emergencias tampoco es mala idea, así como velas, cerillas, pilas, radio, linterna, baterías solar, etc.
No hay medidas personales mágicas para estar "bien" si te llevan a una crisis tipo 1929... los curritos de a pie simplemente estamos jodidisimos... pero que jodidisimos... a niveles que no somos capaces de imaginar...