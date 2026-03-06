edición general
La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El conflicto en Oriente Medio podría ralentizar en dos décimas el crecimiento de la economía española y elevar la inflación por encima del 3% antes de este verano, según el análisis de Funcas. En su primer documento estimando el impacto de la guerra en Irán en los precios y la actividad en España, el ‘think tank’ prevé un efecto limitado en el Producto Interior Bruto (PIB) para 2026, siempre que el enfrentamiento militar se limite a unos tres meses de duración...

nemesisreptante #5 nemesisreptante *
Nos vamos a comer la inflación con patatas, pero tranquilos que los mismos que le echaron la culpa de la inflación de Putin a la subida del salario mínimo le echaran la culpa de la inflación de Trump a Pedro Sanchez.
capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿Para lo de la inflacion no deberia reaccionar el bce y subir los tipos de interes?
Andreham #7 Andreham *
Tela los que dan negativo a #_1 simplemente porque no les gusta la verdad lol Sobretodo porque precisamente eso es lo que ellos siempre argumentan: los precios suben por la intervención en el mercado, porque el empresario nunca se va a reducir el % de beneficio.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Pues firmo ahora mismo, las imágenes y la información que está llegando de los países más al norte como Alemania empiezan a meter miedo, con subidas del diesel de 20 o 30 céntimos en un día o_o

Y la guerra acaba de empezar
fofito #4 fofito
#3 La gasolina ha subido 30cnt en la petroprix que tengo al lado de curro en lo que llevamos de semana
Sacronte #6 Sacronte
#4 A la que yo voy ha subido unos 13. Eso si, el diesel dos centimos mas que la gasolina, eso si que es rarisimo.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
los beneficios empresariales no se verán afectados, el poder adquisitivo de tu sueldo o ingresos SÍ... NO es la guerra la causa, es el capitalismo. de nada!
Findeton #8 Findeton *
#1 Falso por varios motivos:
- Esto es un cambio de precios relativos, lo cual no es inflación en sí (inflación = pérdida de valor de la moneda, el euro en este caso).
- Este tipo de fenómenos afecta positivamente a algunas empresas y negativamente a otras, no se puede decir que los beneficios empresariales en general vayan a mejorar o empeorar.
- Si el Euro no tiene culpa, si es sólo un shock externo temporal, entonces una vez termine la guerra y/o se normalicen los precios, el cambio de…   » ver todo el comentario
