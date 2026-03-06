La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El conflicto en Oriente Medio podría ralentizar en dos décimas el crecimiento de la economía española y elevar la inflación por encima del 3% antes de este verano, según el análisis de Funcas. En su primer documento estimando el impacto de la guerra en Irán en los precios y la actividad en España, el ‘think tank’ prevé un efecto limitado en el Producto Interior Bruto (PIB) para 2026, siempre que el enfrentamiento militar se limite a unos tres meses de duración...
| etiquetas: inflacion , guerra , iran , pib , españa
Y la guerra acaba de empezar
- Esto es un cambio de precios relativos, lo cual no es inflación en sí (inflación = pérdida de valor de la moneda, el euro en este caso).
- Este tipo de fenómenos afecta positivamente a algunas empresas y negativamente a otras, no se puede decir que los beneficios empresariales en general vayan a mejorar o empeorar.
- Si el Euro no tiene culpa, si es sólo un shock externo temporal, entonces una vez termine la guerra y/o se normalicen los precios, el cambio de… » ver todo el comentario