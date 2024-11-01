Si la guerra en Irán dura un mes más, creo que casi no nos quedarán misiles disponibles [eng]  

Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania, dice que si la guerra contra Irán dura otro mes, "creo que no nos quedarán misiles disponibles". Su declaración pone de manifiesto una limitación fundamental: los arsenales de interceptores y misiles no están diseñados para un uso sostenido, de alta intensidad y en múltiples escenarios.