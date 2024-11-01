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Si la guerra en Irán dura un mes más, creo que casi no nos quedarán misiles disponibles [eng]  

Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania, dice que si la guerra contra Irán dura otro mes, "creo que no nos quedarán misiles disponibles". Su declaración pone de manifiesto una limitación fundamental: los arsenales de interceptores y misiles no están diseñados para un uso sostenido, de alta intensidad y en múltiples escenarios.

| etiquetas: geopolítica , guerra , consumo , militar , información
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29 comentarios
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Comentarios destacados:    
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Paz por agotamiento :hug: :ffu:
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Calomar #25 Calomar
#4 O como en una partida de Risk. Deja que los otros se agoten mientras sigo acumulando soldaditos hasta que llegue mi turno
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Lerena #5 Lerena
Va a ser un cachondeo como Israel y EUAse quede antes sin interceptores que Irán sin misiles.
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Findeton #20 Findeton
#5 Quienes tienen pocos misiles son los iraníes, los racionan porque les quedan pocos, y de hecho sólo les queda la morralla.
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#29 lamarisevadecañas
#20 claro, claro
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estemenda #8 estemenda
¿Cuánto se tarda en construir un misil? según ChatGPT un año como poco.
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ewok #12 ewok
#8 Según ChatGPT hoy las tiendas estaban abiertas en toda Galicia.
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estemenda #13 estemenda
#12 Pregúntale si tienen misiles en alguna.
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#18 HangTheRich
#8 hostia. Yo pensaba que era algo industrial de dias.
1 K 22
Veelicus #11 Veelicus
Miedo me da que los Chinos no se sientan tentados de tratar de recuperar Taiwan por las armas visto lo visto, EEUU se esta empantanando en Iran, la UE en Ucrania asi que no habria muchos recursos para ayudar a Taiwan en caso de que China ataque.
1 K 31
Io76 #10 Io76
Tranquilos, Rusia e Irán terminaron con sus existencias hace años.
1 K 28
#26 Dav3n
#24 Más difícil porque lo dices tú con tu titulación de experto en asuntos iranís y misiles hipersónicos, obviamente, para qué escuchar a los propios iranís, chinos o rusos cuando podemos inventar según las necesidades.
1 K 23
alehopio #1 alehopio
Europa atraviesa una grave crisis de municiones, declaró Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, a NZZ. En su opinión, prácticamente ningún país del continente cuenta con reservas de armas suficientes, por lo que, en caso de emergencia, estas se agotarían en cuestión de días.

vpk.name/en/1108377_if-germany-is-attacked-we-will-probably-stop-recei
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Findeton #7 Findeton
#1 A ver, los primeros en quedarse sin misiles va a ser Irán, y además no pueden fabricar más e importar, difícil.
2 K 21
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#7 Segun datos de la Universidad de tus Cojones Morenos
7 K 90
Findeton #15 Findeton
#9 Si me tienes en ignore, ¿por qué te empeñas en responder a cada cosa que digo? Si además sabes que te puedo responder igualmente xD
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aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro
#15 De donde sacas que te tengo en el ignore ? deja las drogas anda  media
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#14 yukatan
#7 se quedaron sin misiles y lanzadores el primer dia. Podemos estar tranquilos
2 K 29
alehopio #16 alehopio *
#7 Sería posible en << ser los primeros en quedarse sin misiles >>. Y lo vamos a averiguar en cuanto pase un mes, según el CEO de la noticia.

Pero los analistas militares independientes, en estos momentos, dicen lo contrario.

Como ya expliqué en el siguiente comentario, los costos de Irán en la fabricación de misiles hipersónicos son menores, los tiempos de fabricación también y con materiales accesibles. A parte de que han estado acumulando un gran inventario porque tenían el…   » ver todo el comentario
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Findeton #19 Findeton *
#16 El coste ahora es infinito porque los americanos han bombardeado dichas fábricas iraníes. En cambio Irán tiene difícil bombardear fábricas americanas.
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#17 HangTheRich
#7 hasta verano no se descongela el caspio
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#23 Dav3n
#7 Irán tiene cantidades ingentes de misiles y drones, además de fábricas subterráneas que siguen produciendo incluso ahora.

En caso de que en los próximos meses estuvieran apurados, que lo dudo, tienen a China para aportar recambios (ya están produciendo piezas de Shahed, hay videos de las fábricas) y todo tipo de ayuda.

Así que, como de costumbre, dices chorradas sin sentido.
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Findeton #24 Findeton
#23 Drones, puede ser, misiles hipersónicos es más difícil.
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frankye #27 frankye
Les quedaran las piedras.
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estemenda #22 estemenda
Que dice Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania que le va de puta madre "me los quitan de las manos, aprovecha que quedan pocos" xD
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plutanasio #28 plutanasio
#22 por lo que veo en Wikipedia su empresa no hace misiles, todo su armamento aa son cañones
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plutanasio #3 plutanasio
#0 da error el enlace
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DaniTC #2 DaniTC
Not found #0
0 K 10

menéame