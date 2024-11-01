Si la guerra en Irán dura un mes más, creo que casi no nos quedarán misiles disponibles [eng]  

Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania, dice que si la guerra contra Irán dura otro mes, "creo que no nos quedarán misiles disponibles". Su declaración pone de manifiesto una limitación fundamental: los arsenales de interceptores y misiles no están diseñados para un uso sostenido, de alta intensidad y en múltiples escenarios.
| etiquetas: geopolítica , guerra , consumo , militar , información
vpk.name/en/1108377_if-germany-is-attacked-we-will-probably-stop-recei
Pero los analistas militares independientes, en estos momentos, dicen lo contrario.
Como ya expliqué en el siguiente comentario, los costos de Irán en la fabricación de misiles hipersónicos son menores, los tiempos de fabricación también y con materiales accesibles. A parte de que han estado acumulando un gran inventario porque tenían el… » ver todo el comentario
En caso de que en los próximos meses estuvieran apurados, que lo dudo, tienen a China para aportar recambios (ya están produciendo piezas de Shahed, hay videos de las fábricas) y todo tipo de ayuda.
Así que, como de costumbre, dices chorradas sin sentido.
x.com/oliver_drk/status/2034692563161014626
pero el enlace que me ha dejado enviar es
www.linkedin.com/posts/tim-de-zitter_𝗥𝗵𝗲𝗶𝗻𝗺𝗲𝘁�
@admin por favor