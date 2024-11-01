edición general
La guerra en Irán dispara el precio de la luz y sube otro 60% en apenas 24 horas

El coste medio de la electricidad en el mercado mayorista sube este jueves un 59,5% al situarse en los 90,14 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 56,51 euros del miércoles.

Poco me parece para la libertad que les vamos a llevar, no es así?
Habrá que acostumbrarse a bañarse con agua fría o freír un huevo con la calor residual de la sartén. No era así?
Que el fuel y el gas juntos representen el 2,3% y que más del 44% de ese gas provenga de EEUU son detallitos sin importancia.

www.ree.es/sites/default/files/0228_Generacion_mes_febrero.png

www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/mayor-riesgo-para-e
#4 No, eso ha sido cosa puntual en el mes de enero.
Durante los años 2023, 2024 y 2025 nuestro mayor proveedor es Argelia, pero eso lo dicen al final de la noticia.
#6 Y sube de precio por la guerra en Irán.
Ya está aquí el sufrimiento anunciado. La culpa es de Perro Sanxe por no chuparle el ojete a Trump. Si le hubiera chupado el ojete, la luz nos costaría la mitad o menos, la gasolina no subiría nada de nada, y todos los McDonalds del mundo harían las hamburguesas con jamón ibérico y las patatas fritas con aceite de Jaén.

Pero como el Perro Sanxe no le chupa el ojete a Trump, pues ahora todos a sufrir, piltrafillas.
¿Esto los del mercado regulado no?
En la libre con contrato se mantendrá, ya veremos cuando se renueve dentro de 1 año.
Si suben el gas, la luz y las gasolinas pues van a subir todos los precios. Espero que dure poco la guerra.
#1 ve pillando una silla
#3 pinta feo sí.. en fin.
