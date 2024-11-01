·
7
meneos
32
clics
La guerra en Irán dispara el precio de la luz y sube otro 60% en apenas 24 horas
El coste medio de la electricidad en el mercado mayorista sube este jueves un 59,5% al situarse en los 90,14 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 56,51 euros del miércoles.
|
etiquetas
:
coste
,
electricidad
,
mayorista
,
guerra
5
2
0
K
66
actualidad
9 comentarios
5
2
0
K
66
actualidad
#2
Verdaderofalso
*
Poco me parece para la libertad que les vamos a llevar, no es así?
Habrá que acostumbrarse a bañarse con agua fría o freír un huevo con la calor residual de la sartén. No era así?
2
K
55
#4
pcmaster
Que el fuel y el gas juntos representen el 2,3% y que más del 44% de ese gas provenga de EEUU son detallitos sin importancia.
www.ree.es/sites/default/files/0228_Generacion_mes_febrero.png
www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/mayor-riesgo-para-e
3
K
43
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
No, eso ha sido cosa puntual en el mes de enero.
Durante los años 2023, 2024 y 2025 nuestro mayor proveedor es Argelia, pero eso lo dicen al final de la noticia.
0
K
12
#9
pcmaster
#6
Y sube de precio por la guerra en Irán.
0
K
10
#7
rutas
*
Ya está aquí el sufrimiento anunciado. La culpa es de Perro Sanxe por no chuparle el ojete a Trump. Si le hubiera chupado el ojete, la luz nos costaría la mitad o menos, la gasolina no subiría nada de nada, y todos los McDonalds del mundo harían las hamburguesas con jamón ibérico y las patatas fritas con aceite de Jaén.
Pero como el Perro Sanxe no le chupa el ojete a Trump, pues ahora todos a sufrir, piltrafillas.
0
K
12
#8
Ominous
¿Esto los del mercado regulado no?
En la libre con contrato se mantendrá, ya veremos cuando se renueve dentro de 1 año.
0
K
11
#1
gale
Si suben el gas, la luz y las gasolinas pues van a subir todos los precios. Espero que dure poco la guerra.
0
K
10
#3
tul
#1
ve pillando una silla
2
K
26
#5
borteixo
#3
pinta feo sí.. en fin.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
