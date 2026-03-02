edición general
El Gobierno estima que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas que llega a España transita por Ormuz

El suministro energético español, según el Ejecutivo, se mantiene diversificado y estable ante la tensión en Oriente Medio, con coordinación internacional y planes de acción preparados para evitar posibles consecuencias sobre la disponibilidad de hidrocarburos en el país.

23 comentarios
angelitoMagno
#12 Pues veo tu gráfica y la nuclear nunca baja de la tercera posición y está la primera durante meses.

No niego que las renovables sea el futuro (siempre lo he dicho). Niego lo que dicen algunos de que en España "llegamos tarde a la nuclear", como si no hubiera potencia nuclear instalada. La hay, y no es residual. Así que esa cantinela de que en España se ignora la nuclear es falsa.

perrico
#14 Lo que pasa es que la nuclear está llegando a su final de vida útil. Y prorrogarla necesitaría invertir un montón de pasta que nadie quiere gastar, por lo que algunos políticos quieren que se subvencione para que no cierren, lo cual es una locura.

amusgada
#16 ni los microchips. Macro-inversiones no las pone JP Morgan o alguno de estos fondos buitres mamoncetes, pringamos siempre los mismos. Tiene guasa la transición energética de Ribera, como la tiene el "vamos tarde" si estamos buscando como prolongar centrales que ya pasaron su vida útil (y Alemania y otros presionando porque... weno, ya no les llegan cositas por el Nordstream)

Que todavía no hayamos resuelto lo del gas con Argelia por el mamawebismo con Marruecos también tiene su guasa. O no.

Thornton
Y Trump frotándose las manos porque podrá vender mejor el petróleo que le roba a Venezuela.

placeres
Vaya tontería, como deje de llegar combustible a los Asiáticos (Japon Korea China y demás), pues evidentemente sacaran la chequera para comprar cualquier petrolero no garantizado que originalmente viniera a la soleada España.

No hablemos de los precios que se van a disparar si o si. ahora habrá que esperar a ver como se desarrolla el conflicto, tener listo las reservas estratégicas por si acaso y un ojo a nuestros "socios".

Cometeunzullo
La subida, entonces, solo será del 150%.

El_dinero_no_es_de_nadie
El más perjudicado por el cierre del Estrecho de Ormuz es China.

#2 No, como mucho el 30%, Ormuz es sólo el 20% del petróleo y la OPEP se reune para incrementar la producción.

Duke00
#4 Dudo que llegue al 30%, llevamos bastantes meses con la oferta de petróleo por encima de la demanda.

Perrota
Lo digo y lo tripito. Como China, apostar por la electrificación del transporte, maquinaria agrícola y minera y reducir al mínimo la dependencia del petróleo.

amusgada
El chape de Qatar son tranquilamente el 20% de la producción mundial. El gas de Argelia hace años que ya no nos llega, el ruso tampoco y nos comemos el GNL licuao americano del fracking, así que subirá el gas que será gloria.

Duke00
#13 España importa alrededor del 30% del gas de Argelia y aún seguimos importando gas ruso, de momento.

lib_free
Diversificación energética es incluir las nucleares. Se acabará haciendo pero tarde y mal, todo por una cuestión ideológica.

#6 Tronchador.
#3 Para la nuclear llegamos tardísimo, pero es una cuestión de rentabilidad, si no se paga entre todos los ciudadanos a coste perdido para que se lleve el beneficio una eléctrica no sale a cuenta. Por eso ninguna energética se ha puesto a construir nuclear.

YoSoyTuPadre
#6 Unos 100 años tarde, la mayor fuente a mano para Europa de uranio natural es el sahel bajo control o bien de una dictadura militar pro-rusa o de jihadistas

La otra fuente de uranio natural grande es Kazajistán, tras el golpe de 2021 y la ayuda rusa, su actual gobierno está bajo mando ruso y Rusia usa abiertamente ese país para saltarse las sanciones

Por otro lado el mayor productor de uranio enriquecido es Rusia con entorno al 50% de la produción mundial anual. Europa y RU a máxima…   » ver todo el comentario

Tronchador.
#10 ¿Quieres decir que no es viable por el coste del combustible? No sé si he entendido muy bien.

amusgada
#6 uy sí, tardísimo. Si hasta Ribera anda ahora tal que www.eleconomista.es/energia/noticias/13797758/02/26/teresa-ribera-pres

Tronchador.
#11 Pues eso, que si no ponemos la pasta nosotros, los ciudadanos, no se mueve la energía nuclear.

Graffin
#3 Hasta que los ríos pierden caudal y tienes que parar tus centrales porque no puedes refrigerarlas como en Francia.

El_dinero_no_es_de_nadie
#7 No, eso ocurrió en Francia hace años en las 6 centrales que no tenían torre de refrigeración.
Se las han puesto y no han tenido que volver a parar.

angelitoMagno
#3 Pero si las nucleares son la segunda fuente de electricidad en España, producen un 20% del total, solo superada por la hidráulica, que produce una cantidad similar.
www.ree.es/es/datos/generacion/estructura-generacion?start_date=2026-0

¿Qué es eso de que hay que incluir a la nuclear? Ya está incluida :-|

perrico
#8 Si coges datos de enero y febrero en año lluvioso, te va a dar un dato sesgado.

Este año la fotovoltaica va a superar a la nuclear.
Basta que veas la evolución, para que te des cuenta de que las renovables son el futuro.
public.flourish.studio/visualisation/26800152/

Don_Pixote
#8 hombre pon anual...
que en veranito el sol aprieta

elBerzas
el sabado pregunte el precio del gasoil de calefacción en la gasolinera que me suministra... 97cts/l. Hoy he preguntado 111cts/l. Que me expliquen porque.
Ya que hace 15 años pagara a no más de 70cts cuando el precio de petroleo era similar me cansé de preguntar y nadie me lo supo explicar.


