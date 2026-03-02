El Gobierno estima que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas que llega a España transita por Ormuz

El suministro energético español, según el Ejecutivo, se mantiene diversificado y estable ante la tensión en Oriente Medio, con coordinación internacional y planes de acción preparados para evitar posibles consecuencias sobre la disponibilidad de hidrocarburos en el país.
No niego que las renovables sea el futuro (siempre lo he dicho). Niego lo que dicen algunos de que en España "llegamos tarde a la nuclear", como si no hubiera potencia nuclear instalada. La hay, y no es residual. Así que esa cantinela de que en España se ignora la nuclear es falsa.
Que todavía no hayamos resuelto lo del gas con Argelia por el mamawebismo con Marruecos también tiene su guasa. O no.
No hablemos de los precios que se van a disparar si o si. ahora habrá que esperar a ver como se desarrolla el conflicto, tener listo las reservas estratégicas por si acaso y un ojo a nuestros "socios".
#2 No, como mucho el 30%, Ormuz es sólo el 20% del petróleo y la OPEP se reune para incrementar la producción.
La otra fuente de uranio natural grande es Kazajistán, tras el golpe de 2021 y la ayuda rusa, su actual gobierno está bajo mando ruso y Rusia usa abiertamente ese país para saltarse las sanciones
Por otro lado el mayor productor de uranio enriquecido es Rusia con entorno al 50% de la produción mundial anual. Europa y RU a máxima… » ver todo el comentario
Se las han puesto y no han tenido que volver a parar.
¿Qué es eso de que hay que incluir a la nuclear? Ya está incluida
Este año la fotovoltaica va a superar a la nuclear.
Basta que veas la evolución, para que te des cuenta de que las renovables son el futuro.
que en veranito el sol aprieta
Ya que hace 15 años pagara a no más de 70cts cuando el precio de petroleo era similar me cansé de preguntar y nadie me lo supo explicar.