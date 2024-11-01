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La guerra en Irán descoloca el mapa de la inversión: la vivienda en España resurge como refugio frente a mercados como Dubái

La posible fuga de capitales de los países del Golfo beneficiaría a España. Dubái -como otras ciudades de los países del Golfo- empieza a ser cuestionado como refugio seguro para el capital internacional. Incluso si el conflicto acabara pronto, el daño seguramente se prolongue, según indicaron algunos expertos. Enfrente, la seguridad de España y la demanda estructural pueden volver a situar al país en una posición privilegiada para la inversión. Menos rentabilidad, pero menos riesgo.

| etiquetas: dubai , españa , vivienda , inversión
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
carakola #2 carakola
Solo nos faltaban más especuladores.
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frankiegth #6 frankiegth *
#2. Agradezcamos que España no tiene petroleo y que el sol, el viento y las hidroeléctricas no se puedan robar por la fuerza.
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Sadalsuud #9 Sadalsuud
#6 Afirmación muy temeraria, teniendo en cuenta que las hidroeléctrica ya fueron robadas en la época de franco, y que la fotovoltaica tuvo su impuesto al sol que sirvió para que las grandes eléctricas tuvieran tiempo de montar sus propias centrales fotovoltaicas dificultando el acceso de dinero privado de particulares, aparte de que los parques eólicos más de lo mismo, solo al alcance de los grandes... Diría que ya han sido robadas todas y aun no te has enterado.
1 K 27
frankiegth #10 frankiegth *
#9. Por eso en #6 añadí la coletilla : "por la fuerza". El capitalismo ni tiene amigos ni patria.
1 K 27
#1 Suleiman
Fiesta!!!! No teniamos bastante ffollon como para encima esto...
7 K 95
pitercio #5 pitercio
Buen momento para clavar un impuesto quetecagas al capital extracomunitario.
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Supercinexin #7 Supercinexin
#5 El Gobierno en coalición presentaría una propuesta en El Congreso y PP, Vox y Chunts la tumbarían. Es así de patético todo con los fachas nacionales, de todo pelaje.
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plutanasio #3 plutanasio *
Pobre NPC esto le va a romper, tanto tiempo de cibervoluntariado para esto xD xD xD xD xD
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#8 Poligrafo
Dubai nunca fue una ciudad, solo un decorado muy caro...
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SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones *
La guerra de Irán nos da por culo a todos por igual. Trump y los suyos son unos avaros con retraso mental profundo que han caído en la trampa de su propia estupidez y en su braceo dentro de la inmundicia nos está salpicando la mierda a todos.
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Chinchorro #4 Chinchorro
Oropesa el nuevo Dubai! Marina d´or llena de influencers!!!! Qué guay! :troll:
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menéame