La guerra en Irán descoloca el mapa de la inversión: la vivienda en España resurge como refugio frente a mercados como Dubái

La posible fuga de capitales de los países del Golfo beneficiaría a España. Dubái -como otras ciudades de los países del Golfo- empieza a ser cuestionado como refugio seguro para el capital internacional. Incluso si el conflicto acabara pronto, el daño seguramente se prolongue, según indicaron algunos expertos. Enfrente, la seguridad de España y la demanda estructural pueden volver a situar al país en una posición privilegiada para la inversión. Menos rentabilidad, pero menos riesgo.