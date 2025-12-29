La guerra del Gordo en Villamanín: "Hoy en el supermercado casi hubo hostias"

Casa Ezequiel, emblemático restaurante de Villamanín, es el foco de un conflicto tras el Gordo de Navidad. La Comisión de Fiestas vendió papeletas de 10 décimos no asignados, creando un agujero de 4 millones. El pueblo se divide entre quienes creen que fue un error y quienes hablan de estafa. Hay contradicciones, desconfianza y presión para que los premiados renuncien a parte del dinero. El caso afecta también a compradores de fuera y ha roto la calma del municipio, con tensión creciente y posible vía judicial.
De otra forma solo será para problemas entre vecinos, y ya no digamos la gente de fuera del pueblo que les importa poco o nada la convivencia y esperemos que alguien no acabe mal sobre todo cuando hay dinero de por medio.
¿Que se va a alargar años? ¿Que se va a gastar dinero en abogados y demás?
Pues si, pero esto pasa porque se han hecho mal las cosas y ha tocado mucho dinero a la gente
Cuando la sentencia sea favorable a los denunciantes entonces a los de la comision les embargaran, pero ni de lejos van a sacar el dinero suficiente para pagar el pufo.
Lo siguiente que va a pasar es que esas personas embargadas van a tener embargados sus sueldos de por vida, porque la deuda aumentara con los intereses.
Unos cuantos chavales del pueblo van a ver arruinada su vida, en muchos casos teniendo que trabajar en negro, sin poder comprarse un piso en la vida, malviviendo, porque unos cuantos vecinos estan dispuestos a eso por 8000 euros que no veran en su vida.
No se ha aclarado cual es el taco no consignado, quien lo olvidó consignar, y quienes fueron los compradores de dicho taco.
No crees que para convencer a la gente de que firme un acuerdo y renuncie a su derecho a denunciar la transparencia debe ser máxima?
En caso de que realmente sean preguntas sin responder, parece obvio que habría que investigar a los compradores del taco no consignado y quién lo olvidó.
Sin transparencia es difícil pedirle a la gente de fuera del pueblo una quita y que entiendan el error.
Son los primeros tontos en caer, así es como uno va perdiendo la vergüenza a la hora de emplumar papeletas.
A partir de ahí a analizar números y parentescos y sacar conclusiones. Si es una estafa alguno cantará. Si no lo es, y resulta ser un error, yo aceptaría la quita sin ningún problema.
Después de la investigación, el que acuse de ilegalidad que presente nuevas pruebas o calle. Ilegalidad me refiero an error hecho a posta. Y no por los 250e de vender de más, sino por 4M repartidos a posteriori. Ésa es la potencial estafa
Y estás llamando gentuza a alguien que no sabes si lo hizo con mala fe o no. ¿Se demuestra que ha sido con mala fe? Llámalos gentuza, si no, llámalos torpes.
¿La fiscalía?
Creo que el último décimo que compré a una asociación me costó 24€ (4€ de donativo)