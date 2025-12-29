edición general
La guerra del Gordo en Villamanín: "Hoy en el supermercado casi hubo hostias"

Casa Ezequiel, emblemático restaurante de Villamanín, es el foco de un conflicto tras el Gordo de Navidad. La Comisión de Fiestas vendió papeletas de 10 décimos no asignados, creando un agujero de 4 millones. El pueblo se divide entre quienes creen que fue un error y quienes hablan de estafa. Hay contradicciones, desconfianza y presión para que los premiados renuncien a parte del dinero. El caso afecta también a compradores de fuera y ha roto la calma del municipio, con tensión creciente y posible vía judicial.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Por eso decía que lo único que queda es que la justicia actúe.

De otra forma solo será para problemas entre vecinos, y ya no digamos la gente de fuera del pueblo que les importa poco o nada la convivencia y esperemos que alguien no acabe mal sobre todo cuando hay dinero de por medio.
¿Que se va a alargar años? ¿Que se va a gastar dinero en abogados y demás?

Pues si, pero esto pasa porque se han hecho mal las cosas y ha tocado mucho dinero a la gente
Veelicus #12 Veelicus
#4 El problema es que llevarlo a la justicia va a retrasar el cobro de lo que sea 2-3 años minimo.
Cuando la sentencia sea favorable a los denunciantes entonces a los de la comision les embargaran, pero ni de lejos van a sacar el dinero suficiente para pagar el pufo.
Lo siguiente que va a pasar es que esas personas embargadas van a tener embargados sus sueldos de por vida, porque la deuda aumentara con los intereses.
Unos cuantos chavales del pueblo van a ver arruinada su vida, en muchos casos teniendo que trabajar en negro, sin poder comprarse un piso en la vida, malviviendo, porque unos cuantos vecinos estan dispuestos a eso por 8000 euros que no veran en su vida.
escuadron #15 escuadron
#12 No te incomoda la falta de transparencia?
No se ha aclarado cual es el taco no consignado, quien lo olvidó consignar, y quienes fueron los compradores de dicho taco.
No crees que para convencer a la gente de que firme un acuerdo y renuncie a su derecho a denunciar la transparencia debe ser máxima?
escuadron #1 escuadron
Es interesante ver los argumentos de los que sospechan que puede haber fraude, y bien mirado, hay cuestiones que pueden ser inquietantes.
En caso de que realmente sean preguntas sin responder, parece obvio que habría que investigar a los compradores del taco no consignado y quién lo olvidó.
Sin transparencia es difícil pedirle a la gente de fuera del pueblo una quita y que entiendan el error.
porquiño #18 porquiño
#1 lo que es imposible, pero es que... Vamos imposible a todas luces, es que los de la comisión no vendan a sus padres ni tíos como se cuenta que se dijo en esa reunión.
Son los primeros tontos en caer, así es como uno va perdiendo la vergüenza a la hora de emplumar papeletas.
escuadron #19 escuadron
#18 Lo que sería altamente improbable es que justo el taco no consignado este al 100% vendido a familiares y el resto sí consignado haya un poco de todo, no crees?
u_1cualquiera #11 u_1cualquiera *
La solución del notario me parece correcta. Todo el mundo a enseñar papeletas y numeración
A partir de ahí a analizar números y parentescos y sacar conclusiones. Si es una estafa alguno cantará. Si no lo es, y resulta ser un error, yo aceptaría la quita sin ningún problema.
Después de la investigación, el que acuse de ilegalidad que presente nuevas pruebas o calle. Ilegalidad me refiero an error hecho a posta. Y no por los 250e de vender de más, sino por 4M repartidos a posteriori. Ésa es la potencial estafa
YSiguesLeyendo #14 YSiguesLeyendo
la no-actuación de la Fiscalía en este caso es una invitación a que cualquier otro particular, asociación o chiringuito similar haga lo mismo, y si toca y luego "si te vi no me acuerdo", pues mira, decimos que no hay dolo, no hay ánimo de lucro, que no fue con mala intención, etc... lo que quieras, pero tú no vas a cobrar tu premio porque yo soy así de "despistao", qué le vamos a hacer, no? angelitos! y una mierda! esto prueba cómo criamos a una juventud incapaz e…   » ver todo el comentario
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
yo tengo una pregunta: está probado y hasta admitido por los autores de la estafa, que se ha utilizado un sorteo de un organismo oficial del Estado para recibir un dinero, un "donativo", con la promesa de recibir un premio que luego no se ha podido cumplir. por qué Loterías y Apuestas del Estado no actúa contra esta gentuza que ha utilizado un sorteo oficial organizado por ellos para estafar... una estafa es una estafa, y si usan para ello un sorteo de un organismo oficial del Estado,…   » ver todo el comentario
dunachio #5 dunachio
#2 Pero qué tontería. Qué cojones quieres que haga LAE ¿enviar a los GEOS al pueblo?
Y estás llamando gentuza a alguien que no sabes si lo hizo con mala fe o no. ¿Se demuestra que ha sido con mala fe? Llámalos gentuza, si no, llámalos torpes.
¿La fiscalía? xD xD xD xD xD xD xD
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#5 El argumento de es demasiado burdo por lo que se ve no aplica los pobres.
#6 soberao
Poderoso caballero es Don Dinero.
#7 egon_
Por cosas como estas nunca juego a la lotería de navidad, ¿compartir premios? NO GRACIAS.
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#7 está la lotería de las herencias que provoca los mismos efectos.
Alegremensajero #13 Alegremensajero
#7 Comprar lotería de navidad es una cosa y comprar una participación de una agrupación, asociación o hermandad es otra muy diferente. Si compras un décimo no tienes que compartir tu premio con nadie.
#17 egon_
#13 Obviamente lo sé, me refería a eso.
#16 Drazul *
#7 y por eso cada vez más se venden los décimos directamente en vez de una participación.

Creo que el último décimo que compré a una asociación me costó 24€ (4€ de donativo)
unodemadrid #8 unodemadrid
Por estas cosas yo nunca juego ni comparto a medias a la lotería, si quieres compartir lotería conmigo tiene que ser un decimo completo, tu me das uno y yo te doy otro, jamás compro papeletas, donde esté el decimo...
