La guerra del Gordo en Villamanín: "Hoy en el supermercado casi hubo hostias"

Casa Ezequiel, emblemático restaurante de Villamanín, es el foco de un conflicto tras el Gordo de Navidad. La Comisión de Fiestas vendió papeletas de 10 décimos no asignados, creando un agujero de 4 millones. El pueblo se divide entre quienes creen que fue un error y quienes hablan de estafa. Hay contradicciones, desconfianza y presión para que los premiados renuncien a parte del dinero. El caso afecta también a compradores de fuera y ha roto la calma del municipio, con tensión creciente y posible vía judicial.