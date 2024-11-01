edición general
Guardiola ofrecerá a Vox entrar en su Gobierno a cambio de un acuerdo que garantice la legislatura en Extremadura  

Fuentes próximas a la negociación confirman que el objetivo prioritario es dar “estabilidad política, económica y social” a la comunidad, evitando el desgaste que supondría un diálogo “troceado” que ralentice la acción institucional. En esta negociación integral se incluirá el ofrecimiento de Guardiola para que Vox vuelva a formar parte de su Gobierno y asuma tareas de gestión y responsabilidad; los presupuestos de Extremadura, que actualmente se encuentran prorrogados desde 2024

#1 Piscardo_Morao
Esta todavía no se ha dado cuenta de que VOX no quiere entrar en los gobiernos autonómicos con el PP, les renta más imponerles sus condiciones, así quien se desgasta es el PP aunque sea por hacer lo que VOX les ordenó que hicieran si querían sus votos.
