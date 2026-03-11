edición general
El grupo Euskara Denontzat admite que buscaban gente para recurrir los perfiles de euskera en las OPEs

En los audios publicados por Argia, asimismo, se señala que el sindicato CCOO, “conoce bien lo que estamos haciendo” y aparece de manera repetida Sabin Zubiri Rey, presidente de Euskara Denontzat y persona de referencia de CCOO en materia de política lingüística. Euskara Denontzat buscaba gente para presentarse a convocatorias de empleo público, pese a no tener interés real en el proceso, y así recurrir ante los tribunales la convocatoria aludiendo a los requisitos lingüísticos de euskera.

| etiquetas: vascofobia , ope , perfiles lingüísticos , euskera , ccoo
6 comentarios
Dene #2 Dene
Hay que ser cínicos y malas personas para llamarse "euskara denontzat" y luego trabajar activamente en contra del euskera.
arturios #3 arturios
Jo! que mierda, yo en CCOO y deseando que se hagan cosas como esta (el euskera siempre ha sido un arma política en manos del PNV y vendría bien que les explotase de una p*t* vez) y desde la estructura del sindicato dicen que el euskera ni se toca y con esa letanía llevan años, pero claro, los de Orain y Argia tendrán más información, seguro.

Vamos, un puto bulo, ya te digo, ante propuestas así la estructura siempre ha dicho que es un tema que no se toca, es tabú absoluto.
ehizabai #4 ehizabai *
#3 Tienes los audios en argia.eus, donde los implicados reconocen su parte. Y Sabin Zubiri es de CCOO y está aquí metido.

www.argia.eus/albistea/oldarraldia-ccooko-kideak-eta-euskara-denontzat

Es cosa sabida, ahora ya hay audios y pruebas. Demonta el bulo, anda. Dí qeu Sabin ZUbiri no es persona de referencia de CCOO con el tema del euskara. Dí que es un señor que psaba por ahí...

Hay que ser miserable para cargarse…   » ver todo el comentario
arturios #5 arturios
Que sea de CCOO no significa que CCOO esté metido, es como si uno de VOX dijese no a la guerra xD ya te digo, en la estructura del sindicato es un tema tabú a pesar de que muchos abogamos por que se eliminen exigencias de euskera en puestos que no hacen falta, como el de los cartógrafos de Donostia, donde ni siquiera hace falta hablar castellano, sólo hacer mapas.

Ni siquiera ese que estemos en contra del Euskera, que tontería, sólo pedimos que se cumpla la Ley de Normalización Lingüística…   » ver todo el comentario
kukusu #6 kukusu
#5 a ver si lo entiendo, a ti te parece mal exigir a los funcionarios ciertos niveles de euskera pero no te parece mal obligar a todo el mundo a dirigirte a ti en castellano por que no quieres aprender euskara, no? ponemos también traductores para que podáis leer la documentacion que no esté en castellano, o os arreglaréis mirando los dibujitos?
