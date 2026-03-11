El grupo Euskara Denontzat admite que buscaban gente para recurrir los perfiles de euskera en las OPEs

En los audios publicados por Argia, asimismo, se señala que el sindicato CCOO, “conoce bien lo que estamos haciendo” y aparece de manera repetida Sabin Zubiri Rey, presidente de Euskara Denontzat y persona de referencia de CCOO en materia de política lingüística. Euskara Denontzat buscaba gente para presentarse a convocatorias de empleo público, pese a no tener interés real en el proceso, y así recurrir ante los tribunales la convocatoria aludiendo a los requisitos lingüísticos de euskera.