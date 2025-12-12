·
El grupo de élite que sacó a María Corina Machado de Venezuela
"Grey Bull Rescue Foundation" , el equipo estadounidense que opera en zonas de guerra, se convirtió en clave para sacar a María Corina Machado de Venezuela mediante una arriesgada misión marítima.
|
etiquetas
:
grey bull rescue
,
cortina machado
8
1
1
K
81
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
#5
Veelicus
Una de las cosas mas vomitivas que dijo en Oslo es que esperaba que volviese la democracia de hace decadas a Venezuela, si, esa democracia que explotaba a los pobres, mayormente criollos e indigenas.
8
K
105
#8
Suigetsu
#5
Al final un tío como Chavez no gana las elecciones porque el país fuera de puta madre y una democracia plena.
1
K
20
#11
Sacapuntas
#8
Claro que no. Pregúntaselo al FMI, que sabe mucho de latinoaméricas, de putas madres y de democracias plenas.
0
K
11
#10
Nusku
#5
Recordar que ésta señora hoy en día todavía defiende a Netanyahu y por tanto el genocidio de Gaza
0
K
9
#1
silencer
Lo comparto porq me parece una aventurera curiosa, que parece sacada de una serie yankee.
Eso sí, quien ha financiado esto, que parece carisimo?
lo que dice la noticia, no me convence...
Uno de los elementos más delicados ha sido la financiación de Golden Dynamite. Stern subrayó que el operativo se pagó con dinero de donantes privados y no con fondos públicos estadounidenses.
2
K
34
#2
ed25519
ya sabemos a quien le vendera el petroleo corina, jejejeje, no seais mal pensados eh!
2
K
33
#7
PeterDry
#2
Si al menos no lo vende y no lo mal vende...
0
K
9
#6
obmultimedia
Pero si fue en avion como todo hijo de vecino.
1
K
26
#9
tul
#6
algo tienen que inventarse para la pelicula
0
K
15
#3
rutas
Yo me espero a la película, con Sydney Sweeney en el papel de Corina Machado.
1
K
23
#4
frg
Meter paramilitares en un país extranjero. ¿No era suficiente con una patera?
0
K
11
#12
AlexGuevara
Corina Luther King, una mártir por la libertad protegida por la CIA….qué puede salir mal?
0
K
7
