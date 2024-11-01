Grok llega al Ejército de EEUU: la IA de Elon Musk facilitará las operaciones militares

La IA de Elon Musk, Grok, se integra en el Ejército de Estados Unidos para optimizar las operaciones militares y la toma de decisiones estratégicas. […] El Departamento de Guerra firmó oficialmente un acuerdo con xAI el pasado 22 de diciembre, allanando el camino para el despliegue de sus capacidades avanzadas en GenAI.mil.