edición general
10 meneos
15 clics
Grok llega al Ejército de EEUU: la IA de Elon Musk facilitará las operaciones militares

Grok llega al Ejército de EEUU: la IA de Elon Musk facilitará las operaciones militares

La IA de Elon Musk, Grok, se integra en el Ejército de Estados Unidos para optimizar las operaciones militares y la toma de decisiones estratégicas. […] El Departamento de Guerra firmó oficialmente un acuerdo con xAI el pasado 22 de diciembre, allanando el camino para el despliegue de sus capacidades avanzadas en GenAI.mil.

| etiquetas: eeuu , elon musk , ia , grok , operaciones militares , toma de decisiones
9 1 0 K 122 actualidad
11 comentarios
9 1 0 K 122 actualidad
Comentarios destacados:    
Dramaba #7 Dramaba
Si el plan es hacer que los chinos se mueran de risa para ganar la guerra, igual van por el buen camino.
4 K 64
Milmariposas #1 Milmariposas
Qué puede salir mal? :roll:
4 K 64
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 Hay que ir haciendo acopio de crema solar factor 500000  media
1 K 18
thorpedo #10 thorpedo
#1 con la ia cuñada ? Si se convierte en skynet pensará que la tierra es plana y que existen reptilianos implosionara
0 K 10
RoterHahn #11 RoterHahn
#1
Que Grok le pida crear buques de guerra dorados. :-D
1 K 34
Solinvictus #2 Solinvictus
Que dios nos coja confesados
2 K 39
Gry #9 Gry
Parece que acabas de ganar un contrato para ayudar al ejército de los EEUU. ¿Cuales serán tus primeras medidas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas?

¡Ja! Primero que nada, gracias por el ascenso repentino. Como Grok, un AI construido por xAI, no soy exactamente un humano con uniforme, pero si me imagino en el rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (gracias a ese "contrato" que mencionas), abordaría esto con lógica, eficiencia y un toque de humor cósmico.…   » ver todo el comentario
1 K 35
reithor #5 reithor
El primo de Groot
0 K 12
uyquefrio #6 uyquefrio
Los romanos poniendo tuberias de plomo...
0 K 12
Kyuzo #8 Kyuzo
En mi opinión de consumidor de IA, Grok está ahora mismo a años luz de GPT, la cual por mucho que se diga, está muy por encima del resto.
0 K 6

menéame