La grave acusación de Mariló Montero contra Pedro Sánchez en 'Espejo Público': "Está resucitando lo que queda de ETA"  

Montero ha insistido en la supuesta intención que tiene Sánchez por “resucitar a ETA, que estaba prácticamente muerta”: “Le está dando la vida. Estamos viendo como ni siquiera se arrepienten, no cumplen las condenas, no piden perdón y además no obedecen porque no van a trabajar donde tienen que trabajar por obligación. Porque se esconden. Les han perseguido los periodistas buscando la información, han derrapado por curvas y se esconden. Incluso van a los montes. Es decir, está Pedro Sánchez, con su política, resucitando lo que quedaba de ETA”.
No recuerdo que animalada salía rebuznando el otro día que mezclaba el SIDA, el VHI y el VHS (sic)
El PP y VOX necesitan que la gente odie a Sanchez, y ese odio solo se mantiene vivo con una aportación constante de noticias negativas.
Y ese es el trabajo que hace Mariló Montero: alimentar ese odio constantemente, y si hay que tergiversar se tergiversa, si hay que mentir, se miente. Pero el odio debe permanecer vivo.
A ver ... una cosa es tergiversar y otra rebuznar. Que se le nota a kms.
Si lo peor de todo .. es que vas a tener razón.
Hay gente que no se levanta por las mañanas hasta que su sicofante favorito no le dice que ya es de día.