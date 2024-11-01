edición general
La grave acusación de Mariló Montero contra Pedro Sánchez en 'Espejo Público': "Está resucitando lo que queda de ETA"

La grave acusación de Mariló Montero contra Pedro Sánchez en 'Espejo Público': "Está resucitando lo que queda de ETA"  

Montero ha insistido en la supuesta intención que tiene Sánchez por “resucitar a ETA, que estaba prácticamente muerta”: “Le está dando la vida. Estamos viendo como ni siquiera se arrepienten, no cumplen las condenas, no piden perdón y además no obedecen porque no van a trabajar donde tienen que trabajar por obligación. Porque se esconden. Les han perseguido los periodistas buscando la información, han derrapado por curvas y se esconden. Incluso van a los montes. Es decir, está Pedro Sánchez, con su política, resucitando lo que quedaba de ETA”.

18 comentarios
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Esta señora tienes las neuronas justas para no cagarse en antena, así que mejor no hacerle ni caso.

No recuerdo que animalada salía rebuznando el otro día que mezclaba el SIDA, el VHI y el VHS (sic)
5 K 60
#5 Alcalino *
#2 No, esta señora es MUY lista.

El PP y VOX necesitan que la gente odie a Sanchez, y ese odio solo se mantiene vivo con una aportación constante de noticias negativas.

Y ese es el trabajo que hace Mariló Montero: alimentar ese odio constantemente, y si hay que tergiversar se tergiversa, si hay que mentir, se miente. Pero el odio debe permanecer vivo.
2 K 20
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#5

A ver ... una cosa es tergiversar y otra rebuznar. Que se le nota a kms.
0 K 13
oceanon3d #10 oceanon3d
#8 Te asombrarías de los millones que ven la Tele y la cantidad de ellos que están desarmados de filtros intelectuales para rebatir lo que decide esta desgraciada.
3 K 32
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#10

Si lo peor de todo .. es que vas a tener razón.
0 K 13
hakcer_dislexico #15 hakcer_dislexico
#12 #10 tiene toda la razon, la demostracion:  media
0 K 7
ansiet #17 ansiet
#5 No esta "señora" es una imbécil, tonta dos veces y que se deberia callar un mes...tras otro. Eso es lo que es.
0 K 10
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
La abogada Beatriz de Vicente ha intervenido tiempo después para compartir un punto de vista profesional: “La realidad es que, con el Código Penal y con el Código Penitenciario en la mano, no es que sean presos beneficiados. Son presos como cualquier otro y, por tanto, tienen derecho a la aplicación del régimen penitenciario”. Sin perjuicio de lo anterior, la letrada ha reconocido el posible desacuerdo de las víctimas en general ante este tipo de decisiones: “Con el principio de legalidad, tienen derecho a ese tercer grado. No les podemos mantener en la cárcel”.
3 K 40
Sinfonico #3 Sinfonico
Qué sería de la derechuza si no fuera por ETA
1 K 27
vviccio #9 vviccio
Las tonterías repetidas en los medios y por los tontulianos bienpagados tienen más impacto que los hechos y datos contrastados. Lo triste es que muchas de esas tonterías tienen el apoyo de partidos que aspiran a gobernar y de instituciones que deberían defender el estado de derecho.

Hay gente que no se levanta por las mañanas hasta que su sicofante favorito no le dice que ya es de día.
0 K 10
#6 pirat *
Otra obtusa soltando ayusadas
0 K 9
diciembre_2020 #4 diciembre_2020
eta expected time of arrival
0 K 9
#13 trasparente
Cuantos en la ultraderecha PPVOX firmarían ahora mismo porque ETA reapareciera y matara. "Desde que no nos matan ya no tenemos discurso en el País Vasco"
0 K 8
#14 fremen11
#13 Molaría que firmasen, así no se vendrían tan arriba como se han venido y veríamos de verdad a la derechita cobarde
0 K 8
#18 Rixx
El bótox se le ha filtrado al cerebro. xD
0 K 7
#7 yokitolakaka
Puede que tenga 2 neuronas.. pero las familias de las víctimas no lo estarán llevando muy bien
0 K 6
oceanon3d #11 oceanon3d
#7 Si por la familias de la victima te refieres a toda te equivocas ... ni una minoría.
0 K 8
Ah_no_nimo #16 Ah_no_nimo
#7 ¿Qué victimas? ¿Las de ETA o las que tuvieron que ver como Enrique Rodriguez Galindo, condenado por terrorismo y narcontrafico a 75 años, salio a los 5? ¿Cuales valen mas?
0 K 9

