Los grandes fondos de inversión preparan ofertas para gestionar las viviendas del nuevo casero estatal Casa 47

Grandes fondos de inversión como Blackstone, Lone Star o Azora a través de sus gestoras de activos preparan ofertas para intentar adjudicarse el contrato millonario de la gestión de las viviendas de la entidad estatal Casa 47 […] Diferentes fuentes consultadas por EL PERIÓDICO apuntan a que compañías como Anticipa, Servihabitat, Azzam o Intrum están estudiando la posibilidad de concursar a esta licitación donde el Ministerio de Vivienda incluyó numerosas cláusulas sociales para evitar la presencia de estos vehículos extranjeros

4 comentarios
#1 La_Conquista_Del_Mundo
Pelotazo al canto.
#3 surco
#1 Pues tendríamos que ver el detalle, pero de momento no parece. De hecho no está resultando demasiado atractivo como negocio.
Lo que si me parece un debate es el " tamaño" de estos concursos. Entiendo que para el estado es más fácil tratar con 2 empresas que con 20, pero si queremos dar acceso a las pymes a concursos públicos hay que fragmentar
#4 Toponotomalasuerte
#3 la sareb empezó repartida ahora la gestiona toda aliseda.
Y si es un pelotazo, se pelean todos por ella.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Si no saben gestionar lo público, que se retiren.
