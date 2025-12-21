Los grandes fondos de inversión preparan ofertas para gestionar las viviendas del nuevo casero estatal Casa 47

Grandes fondos de inversión como Blackstone, Lone Star o Azora a través de sus gestoras de activos preparan ofertas para intentar adjudicarse el contrato millonario de la gestión de las viviendas de la entidad estatal Casa 47 […] Diferentes fuentes consultadas por EL PERIÓDICO apuntan a que compañías como Anticipa, Servihabitat, Azzam o Intrum están estudiando la posibilidad de concursar a esta licitación donde el Ministerio de Vivienda incluyó numerosas cláusulas sociales para evitar la presencia de estos vehículos extranjeros