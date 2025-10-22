edición general
El Gran Wyoming, tajante: “Mucho subir la economía de España como una moto, pero los españoles van en triciclo”

Wyoming centró se centró en la crisis de vivienda en España: “Para una emergencia de cualquier tipo, ya sea un terremoto, tsunami u huracán siempre hay una guía de actuación, pero hay otra emergencia que se sufre a diario que es la crisis de la vivienda y no hay una guía de actuación para ella”. Para finalizar, el presentador del espacio de Atresmedia instó a las administraciones a buscar una solución a este problema: “¿Cómo es posible que no lo arreglen? Las medidas del gobierno central no funcionan."

Torrezzno #2 Torrezzno
Asi es, no es lo mismo el PIB que el PIB per capita. Tampoco es lo mismo la inflación agregada que cuando te centras solo en la vivienda o el precio de la comida que han subido muchisimo mas que otro bienes "difuminandose" en el agregado
2 K 39
jonolulu #5 jonolulu
#2 El PIB per cápita también ha subido, lo que sigue fallando es la distribución.
0 K 12
#1 ddomingo
La subida económica de España se debe fundamentalmente al incremento del turismo. Hemos tenido más de 100M de turistas y han gastado más. Esto se debe entre otras cosas a la inestabilidad entre otros destinos turísticos.
Pero factor importante son los fondos europeos. Después de Italia somos el segundo receptor. Buenas parte de ellos a fondo perdido.
1 K 21
#3 omega7767
#1 y la inmigración incontrolada y salvaje que ha hecho más gente para el mismo número de casas.

Sobre la inmigración Pedrito no está haciendo nada. De hecho si, ha sacado leyes para favorecer contratar en origen y favorecer a los empresarios.
2 K 29
#4 ddomingo
#3 Es por eso que estos números macroeconómicos no se reflejan en la calle.
2 K 29
sotillo #8 sotillo
#4 En la calle si se refleja donde no se refleja es fuera de la calle
0 K 10
jonolulu #7 jonolulu
#3 "inmigración incontrolada y salvaje"

Y apocalíptica
0 K 12
sotillo #6 sotillo
#1 Pues Italia tiene las mismas condiciones y no le llega a España ni a la rodilla
0 K 10

