El Gran Wyoming, tajante: “Mucho subir la economía de España como una moto, pero los españoles van en triciclo”

Wyoming centró se centró en la crisis de vivienda en España: “Para una emergencia de cualquier tipo, ya sea un terremoto, tsunami u huracán siempre hay una guía de actuación, pero hay otra emergencia que se sufre a diario que es la crisis de la vivienda y no hay una guía de actuación para ella”. Para finalizar, el presentador del espacio de Atresmedia instó a las administraciones a buscar una solución a este problema: “¿Cómo es posible que no lo arreglen? Las medidas del gobierno central no funcionan."