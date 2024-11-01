El gran plan de las marcas chinas para abrir centenares de concesionarios en España: un movimiento a contracorriente

Marcas como MG y BYD han crecido a un ritmo exponencial y parte de su éxito está en su enorme volumen de puntos de venta. Al cierre de octubre, BYD ha vendido en España 22.357 con unidades exclusivamente enchufables según datos de Anfac. Doblan holgadamente a Fiat. Superan a Mazda y Volvo. Hace tiempo que dejaron atrás a Tesla. Tienen en el horizonte cercano a Opel o Cupra. Empiezan a acercarse a Ford. Las marcas chinas ofrecen un producto de calidad a precio competitivo con un nivel de equipamiento mucho más alto.
| etiquetas: gran , plan , marcas , chinas , abrir , centenares , concesionarios , españa
podríamos dedicarnos 100% al turismo y dejar a los chinos que lo fabriquen todo.
Los fabricantes europeos no me dan ninguna pena, hace apenas 10 años podías adquirir coches tipo corsa/Ibiza por apenas 8000€ y ahora lo más barato es un dacia por 18000€, anda y que se los lleve la corriente en favor de tener transporte asequible.
Resumen: Los empleados locales serán recolocados en otras empresas locales y las marcas europeas se irán a la quiebra cuando los chinos establezcan aquí sus fábricas.
Van quedando detalles y formalidades por pulir.
Todo prácticamente pasará por ellos como si fuera el centro logístico, bancario, científico, industrial,... del globo, como nunca antes se había visto.