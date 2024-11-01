edición general
El gran plan de las marcas chinas para abrir centenares de concesionarios en España: un movimiento a contracorriente

Marcas como MG y BYD han crecido a un ritmo exponencial y parte de su éxito está en su enorme volumen de puntos de venta. Al cierre de octubre, BYD ha vendido en España 22.357 con unidades exclusivamente enchufables según datos de Anfac. Doblan holgadamente a Fiat. Superan a Mazda y Volvo. Hace tiempo que dejaron atrás a Tesla. Tienen en el horizonte cercano a Opel o Cupra. Empiezan a acercarse a Ford. Las marcas chinas ofrecen un producto de calidad a precio competitivo con un nivel de equipamiento mucho más alto.

Spirito #2 Spirito
Welcome Chinese. :hug:
1
#1 Bombástico *
Y eso que gracias a los aranceles no podemos disfrutar de los coches chinos realmente baratos, sino las marcas europeas tradicionales ya estarían en la quiebra.
1
#3 petal *
#1 si no cobran aranceles reventarían la industria local, ergo no podrían recaudar para mantener su statu quo.
podríamos dedicarnos 100% al turismo y dejar a los chinos que lo fabriquen todo. :troll:
0
#6 Bombástico
#3 #4 Y que problema hay en reventar la industria local? Los europeos necesitamos vehículos asequibles, sino se mina la productividad industrial, serán despedidos si, pero la mayoría de esos empleados gracias a su experiencia en el sector podrán ser recolocados en fabricantes chinos en suelo español.

Los fabricantes europeos no me dan ninguna pena, hace apenas 10 años podías adquirir coches tipo corsa/Ibiza por apenas 8000€ y ahora lo más barato es un dacia por 18000€, anda y que se los lleve la corriente en favor de tener transporte asequible.

Resumen: Los empleados locales serán recolocados en otras empresas locales y las marcas europeas se irán a la quiebra cuando los chinos establezcan aquí sus fábricas.
0
#4 Suleiman
#1 Y con ellas millones de trabajadores, se te ha olvidado.
1
#5 petal
#4 por la buenas o las malas, va a ocurrir.
0
tusitala #8 tusitala
#5 Mejor poco a poco para que podamos adaptarnos de alguna manera.
0
#9 Pixmac *
#1 Los aranceles reforzados son para los modelos 100% eléctricos. Los híbridos o de gasolina tienen los aranceles "estándar", por eso las marcas chinas están trayendo muchos híbridos y algún EREV, afectando igualmente a los fabricantes europeos.
1
karaskos #7 karaskos *
El Gigante Asiático ya es casi de facto 1ra potencia mundial.

Van quedando detalles y formalidades por pulir.

Todo prácticamente pasará por ellos como si fuera el centro logístico, bancario, científico, industrial,... del globo, como nunca antes se había visto.
0

